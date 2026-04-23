Thunder, NBA play-off'larında Suns karşısında seriyi 2-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 120-107 yenerek seride 2-0 öne geçti.



NBA'de son şampiyon Thunder, Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Suns karşısında zorlanmadı.



Sezon boyunca kritik anlardaki katkıları nedeniyle maçtan önce kendisine "clutch player of the year" ödülü takdim edilen Shai Gilgeous-Alexander, 37 sayı, 9 asist, 5 ribauntla takımını sırtladı.



Ev sahibi ekipte, Chet Holmgren ve Jalen Williams 19'ar sayıyla oynarken Williams, üçüncü çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.



Suns'ta ise Dillon Brooks 30, Devin Booker 22 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti.



- Pistons, seriyi 1-1 yaptı



Seriye Orlando Magic mağlubiyetiyle başlayan Detroit Pistons, ikinci maçta rakibini 98-83 yenerek seriyi 1-1 yaptı.



Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, 11 asist, Tobias Harris 16 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.



Magic'te ise Jalen Suggs 19, Paolo Banchero 18 sayıyla oynadı.



