Beşiktaş, Bayern Leverkusen'den bir ismi daha takibe aldı!

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bayer Leverkusen'den bir ismi daha listesine dahil etti.
Siyah-beyazlılar, Agbadou'nun yanına bir stoper daha transfer etmeyi planlıyor.
Uduokhai ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden biri Edmond Tapsoba. Piyasa değeri 35 milyon Euro olan Burkina Fasolu savunmacının Leverkusen'deki geleceği belirsiz.
PERFORMANSI
Bu sezon toplam 40 maçta forma giyen tecrübeli stoper, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
