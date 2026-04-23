22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Beşiktaş, Bayern Leverkusen'den bir ismi daha takibe aldı!

Beşiktaş, stoper hattını yenileme planı doğrultusunda Bayern Leverkusen'de forma giyen tecrübeli stoper Edmond Tapsoba'yı listesine aldı.

calendar 23 Nisan 2026 08:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bayer Leverkusen'den bir ismi daha listesine dahil etti.

Siyah-beyazlılar, Agbadou'nun yanına bir stoper daha transfer etmeyi planlıyor.

Uduokhai ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden biri Edmond Tapsoba. Piyasa değeri 35 milyon Euro olan Burkina Fasolu savunmacının Leverkusen'deki geleceği belirsiz.

PERFORMANSI
Bu sezon toplam 40 maçta forma giyen tecrübeli stoper, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
