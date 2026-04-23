Sidiki Cherif beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'nin en büyük gol beklentisi olan Sidiki Cherif, ilk 11'de görev aldığı son 3 maçta da beklentilerin uzağında kaldı.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılığının ardından bir anda takımın tek doğal santrforu konumuna yükseldi. Bu durum, genç Gineli oyuncunun sorumluluğunu da önemli ölçüde artırdı.
Ligde 2, Türkiye Kupası'nda ise 1 golü bulunan 19 yaşındaki futbolcuya, teknik direktör Domenico Tedesco sezonun kritik döneminde ilk 11'de görev verdi.
Ancak Cherif, son 3 maçta (2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere) ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen beklentilerin uzağında kaldı ve ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.
Rakip kalede tehditkar olamadı
Sidiki Cherif, ligde 4-0 kazanılan Kayserispor - Fenerbahçe maçı, 90+8'de yenen golle 2 puan kaybedilen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ve Konyaspor - Fenerbahçe maçı olmak üzere üç kritik karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak genç oyuncu, bu süreçte skor katkısı vermek bir yana rakip kalede ciddi bir tehdit oluşturamadı.
Görev aldığı bu üç maçta da isabetli şut çekemeyen Cherif, oyundan alınmaktan kurtulamazken sahadaki etkisiz görüntüsü istatistiklere de net şekilde yansıdı. Kayserispor maçında ise kaleyi hiç yoklayamadı.
Kayserispor: 4-0 (D) Fenerbahçe'nin 7'si isabetli 18 şutla 4 gol bulduğu maçta, 68 dakika sahada kalan Cherif tek bir şut dahi çekemeden 16 dokunuşla maçı tamamladı.
Çaykur Rizespor: 2-2 Sarı lacivertli takımın 5'i isabetli 15 şut attığı 2-2'lik beraberlikte, 70 dakika görev yapan Gineli forvet sadece 1 isabetsiz şut kaydedebildi.
Konyaspor: 0-1 (D) Fenerbahçe 6'sı isabetli 24 şut girişiminde bulunurken bunların sadece isabetsiz 2 tanesi 56 dakika sahada bulunan Cherif'e aitti.
