23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Sidiki Cherif beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, son maçlardaki performansıyla eleştirilerin odağı oldu.

calendar 23 Nisan 2026 09:14 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 09:59
Sidiki Cherif beklentileri karşılayamadı
Fenerbahçe'nin en büyük gol beklentisi olan Sidiki Cherif, ilk 11'de görev aldığı son 3 maçta da beklentilerin uzağında kaldı.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılığının ardından bir anda takımın tek doğal santrforu konumuna yükseldi. Bu durum, genç Gineli oyuncunun sorumluluğunu da önemli ölçüde artırdı.

Ligde 2, Türkiye Kupası'nda ise 1 golü bulunan 19 yaşındaki futbolcuya, teknik direktör Domenico Tedesco sezonun kritik döneminde ilk 11'de görev verdi.

Ancak Cherif, son 3 maçta (2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere) ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen beklentilerin uzağında kaldı ve ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.

Rakip kalede tehditkar olamadı

Sidiki Cherif, ligde 4-0 kazanılan Kayserispor - Fenerbahçe maçı, 90+8'de yenen golle 2 puan kaybedilen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ve Konyaspor - Fenerbahçe maçı olmak üzere üç kritik karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak genç oyuncu, bu süreçte skor katkısı vermek bir yana rakip kalede ciddi bir tehdit oluşturamadı.

Görev aldığı bu üç maçta da isabetli şut çekemeyen Cherif, oyundan alınmaktan kurtulamazken sahadaki etkisiz görüntüsü istatistiklere de net şekilde yansıdı. Kayserispor maçında ise kaleyi hiç yoklayamadı.

Kayserispor: 4-0 (D) Fenerbahçe'nin 7'si isabetli 18 şutla 4 gol bulduğu maçta, 68 dakika sahada kalan Cherif tek bir şut dahi çekemeden 16 dokunuşla maçı tamamladı.

Çaykur Rizespor: 2-2 Sarı lacivertli takımın 5'i isabetli 15 şut attığı 2-2'lik beraberlikte, 70 dakika görev yapan Gineli forvet sadece 1 isabetsiz şut kaydedebildi.

Konyaspor: 0-1 (D) Fenerbahçe 6'sı isabetli 24 şut girişiminde bulunurken bunların sadece isabetsiz 2 tanesi 56 dakika sahada bulunan Cherif'e aitti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
