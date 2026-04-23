23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Domenico Tedesco'nun son şansı derbi!

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde istenilen sonucun alınmaması halinde Domenico Tedesco ile yollarını ayırmayı planlıyor.

23 Nisan 2026 09:39
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe yönetimi, daha önce Domenico Tedesco'nun kalmasından yanaydı. Ancak Rizespor ve Konyaspor maçları sonrası İtalyan hocanın kredisi bitti. Galatasaray derbisini de kaybederse yollar ayrılacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco artık topun ağzında... Sarı-Lacivertliler'de son iki maçta alınan sonuçlar İtalyan teknik adamın kredisini bir anlamda tüketti. Fenerbahçe yönetimi, daha önce İtalyan teknik adamın takımda kalmasını istiyordu.

BÜYÜK DARBE OLDU
Hatta yeni sezon transfer çalışmalarına bile başlandı. Fikir alış-verişinde bulunuldu. Ancak Süper Lig'deki Çaykur Rizespor beraberliği ve lider Galatasaray ile olan puan farkının 4'e yükselmesi, ardından da kupada Konyaspor'a kaybedilmesi sonrası Domenico Tedesco'nun kredisi tükendi.

DÜŞÜK BİR İHTİMAL
26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kaybetmesi durumunda Domenico Tedesco ile yollar ayrılacak. Diğer sonuçlar da sezon sonu baz alınacak. Şampiyonluk gelmediği takdirde de Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başında kalması düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

ORTALAMASI 2.05
40 yaşındaki teknik adam, bu sezon Fenerbahçe ile 44 maça çıktı. 26 galibiyet alırken 12 de beraberlik elde etti. Tedesco'nun puan ortalaması 2.05.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
