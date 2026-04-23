22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Fenerbahçe rekor kırdı ama sonuç değişmedi: Hüsran

Fenerbahçe, tarihinin en pahalı kadrosunu kurduğu sezonda mücadele ettiği üç kulvarda da hedeflediği başarıların uzağında kaldı.

calendar 23 Nisan 2026 07:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe rekor kırdı ama sonuç değişmedi: Hüsran
Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ama yine yüzü gülmedi.

Şubat ayında Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Nottingham'a elenen sarı-lacivertliler, nisanda Konyaspor'a boyun eğerek Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attı.

Elde sadece Süper Lig kaldı ama bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmesi, şampiyonluk umutlarını azalttı.

REKOR HARCAMA YAPTI

142 milyon Euro (7.5 milyar TL) ile kulüp tarihinin en yüksek bonservis harcaması yapılmasına rağmen taraftar yine hüsran yaşadı.

İKİ TRANSFERİ 15 TAKIMA BEDEL

Sezon başında Kerem'e (22.5 milyon Euro) ara transferde ise Guendouzi'ye (28 milyon Euro) ödenen bonservisle iki rekor kırıldı.

Kasadan çıkan toplam 142 milyon Euro bonservis, G.Saray (344 milyon) ve Beşiktaş (185 milyon) hariç diğer takımların kadro değerinden daha fazla oldu.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

8 golle en skorer oyuncusu En-Nesyri'yi devre arasında gönderirken yerine monte edilen Sidiki Cherif sınıfta kaldı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla 22 milyon Euro'ya mal olan Fransız santrfor, 3 gol-1 asistle beklentiyi karşılayamadı.

DERBİ CANAVARI ANADOLU'YA TAKILDI

Fenerbahçe, uzatmalarda Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 13 puan kaybederken kupaya da çeyrek finalde havlu attı.

Neuer'den (11.1 milyon Euro) sonra Avrupa'nın en çok kazanan ikinci kalecisi olan Ederson (11 milyon) hedefe konuldu.

OKYANUSU GEÇİP DEREDE BOĞULDU

Rize maçındaki hatalı çıkışıyla tepki alan Sambacı, Konya'da isabet eden 2 şutun birini yerken ligde de yüzde 71'lik kurtarış değeriyle 11 numarada kaldı. Kanarya, derbilerde 13 puan elde etse de okyanusu geçip derede boğuldu.

Ligde büyükler dışında karşılaştığı rakiplerine tam 22 puan verdi. Bu sezon hiç lider olamayan Fenerbahçe, en son 30 Ağustos 2024'te 4. haftada günü zirvede geçirdi. 3 Şubat 2024'te ise 24. haftayı lider tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
