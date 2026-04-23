23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Sidiki Cherif transferinin perde arkası!

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı forvet Sidiki Cherif'in transfer sürecinde Domenico Tedesco kilit rol oynadı.

calendar 23 Nisan 2026 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 11:36
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de tartışılan isim Sidiki Cherif ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Akşam gazetesinde yer alan haberde devre arası 22.5 milyon euroya Angers'tan transfer edilen 19'luk forvet Sidiki Cherif için Tedesco'nun olumlu rapor verdiği ve "Mutlaka alalım" dediği belirtildi. Genç forvet Cherif, kaoslu sezonun günah keçisi oldu.

Avrupa'dan erken elenen, şampiyonluk yarışında ise 4 puan geride olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde havlu atarak nisan ayında yıkım yaşadı. Sarı-Lacivertli yönetimin devre arasındaki transfer operasyonu ise en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'yi gönderen Fenerbahçe, kariyerinde üst düzey 36 maçı ve 4 golü olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i 22.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Gol sorununu on numara oyuncusu Talisca ile çözmeye çalışan Fenerbahçe'de zamansız getirilen genç forvet Sidiki Cherif günah keçisi ilan edildi.

"YAZIK VERİLEN ŞU PARALARA!"
Divan Kurulu Toplantısı'nda, "Bu Sidiki'yi kim aldı? Vergilerle 30 milyon euroyu geçiyor maliyeti. Kante, Guendouzi ile 150 milyon euro harcanmış, yazık. Sizden öncekiler daha beter, Nene falan getirdi" diyen efsane Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları camia ve basında çok konuşuluyor. 19'luk forvet Sikidi Cherif'in transferinde Domenico Tedesco'nun önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Tedesco'nun Cherif için "Mutlaka alalım" diye rapor verdiği, bağımsız scoutların da olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

"BU YAŞTA GELMESİ HARİKA"
Tedesco'nun devre arası transfer toplantısında ekstra forvete ihtiyaç bulunmadığını, Cherif'in yeterli olduğu konusunda fikir belirttiği aktarıldı. Sidiki Cherif'in transfer sürecinde görüşmelerin durumunu sık sık yetkililere soran 40'lık teknik adam şubat ayındaki açıklamalarında "Sidiki gibi bir oyuncunun transferinden, onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için çok mutluyum. Sidiki'yi ikna ettik, ona açık davrandık. İlerleyen dönemde takımdaki rolü büyük olacak. Pivot, koşan, bağlantı yapan ve savunmaya yardımcı bir forvet" demişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
