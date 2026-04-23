Wembanyama'nın 3. maç için durumu belirsiz

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, geçirdiği sarsıntı (concussion) sonrası Portland Trail Blazers'a karşı oynanacak play-off ilk turu 3. maçı için belirsizliğini koruyor.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre Wembanyama'nın Portland deplasmanına takımla gitmesi umut edilse de, oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.



Oyuncu, NBA'in sarsıntı protokolü kapsamında en az 48 saat boyunca tam antrenmanlara katılamayacak. Durumunun günlük olarak takip edildiği ve hafif çalışmalara ancak semptomların kötüleşmemesi halinde başlayabileceği belirtildi.



Wembanyama, bu sezon 25.0 sayı, 11.5 ribaund ve lig lideri 3.1 blok ortalamalarıyla oynayarak Spurs'ün 62 galibiyetlik performansında başrol oynamıştı. Play-off ilk maçında ise 35 sayı kaydetmişti.



