23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük müjde: Asensio!

Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Fenerbahçelilerin sağlık durumunu merakla beklediği Marco Asensio'dan müjdeli haber geldi.

calendar 23 Nisan 2026 14:29
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Rizespor ile 2-2 berabere kalan ve hafta için Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de tek hedef derbiden galibiyetle ayrılıp şampiyonluk ateşini yeniden alevlendirmek.

Kritik derbi öncesi Fenerbahçe'de maç öncesi hazırlıklar başlarken, tüm gözler 3 haftadır sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Marco Asensio'ya çevrildi.

ASENSIO GERİ DÖNDÜ

Marco Asensio'nun durumunu merak eden Fenerbahçeli taraftarlar, büyük bir müjde ile karşılaştı.

İspanyol yıldız, derbi öncesi saha çalışmalarına başlayarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.



DERBİDE SAHADA

Asensio'nun derbi gününe kadar takımla çalışması ve derbide sahada yer alması planlanıyor.

BU SEZON ASENSIO

Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 Süper Lig maçında 11 gol 13 asistlik performansla büyük beğeni kazandı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
