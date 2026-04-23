Galatasaray Kulübü, stadın yanında amatör branşlar için yapılacak salonlar için temel atma töreninin gerçekleştirdi.
Aslantepe Vadisi Temel Atma Töreni'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Aslantepe Ali Sami Yen Kompleksi, Galatasaray'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakanlarımız Murat Kurum ve Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Bu projeyi önemsiyoruz ve en kısa sürede tamamlayacağız. Galatasaray'a hayırlı olsun." dedi.
Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Aslantepe, Galatasaray'ın geleceğidir. Yarınlara ve olimpiyatlara destek vermemizi sağlayacak çok önemli bir adımdır. Bugün hayatımın en mutlu ve gururlu günlerinden birini yaşıyorum. Galatasaray için kurduğum hayallerin belki de en büyüğünü sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz.
Uzun yıllardır hayalini kurduğum, Galatasaray vizyonunun hayata geçmesidir bugün... Galatasaray bugün ile yetinmez, yarınları inşa etmek zorundadır. Bu attığımız temel, geleceğin ve umudun temelidir." ifadelerini kullandı.
"TÜRK OLMAYANLARI YENEN BİR TAKIM..."
İstanbul Valisi Davut Gül de törende açıklamalarda bulundu. Gül, yaptığı açıklamalarda "Galatasaray özel bir takım, bunu yüzünüz burada diye söylemiyorum. Yaptığınız başarılar, altyapı ülkemize sağladığınız kazanımlar milletimizin yüzünü güldürüyor. Türk olmayanları yenen bir takım... Bu açıdan Galatasaraylı olan ya da olmayan herkesi gururlarından başarılarınız var. Biz tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bütün kulüplere olduğu gibi Galatasaray'a da sayın Bakanımız gerekli desteği veriyor. Biz de bu güzelliğe şahitlik etmeye geldik. Her biri Galatasaraylıya teşekkür ediyoruz ve hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
"İŞTE GALATASARAY, İŞTE TÜRKİYE"
Törende açıklamalar yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise şu ifadeleri kullandı:
"Türk sporu için önemli bir vizyonun başlangıcında bir aradayız. Gerçekten gurur verici bir gün. Spor tesisleşmesi ve sonrasında yetiştirilecek sporcular, millî takımlara katkılar... Bunlar bir başlangıç.
Öncelikle bugün 23 Nisan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada ilk kez çocuklara armağan ettiği bir bayram... Ulusumuzun bu bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu tesisler çocuklarımızın başarıları için yapılıyor.
Dursun Başkan ile süreci beraber takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin hızlı gerçekleşmesi için talimat vererek Türk sporuna önemli bir hizmet yapılması adına destek oldu. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da emekleri var.
Burası, Türk sporunda önemli bir merkez olacak. Dünya çapında organizasyonların yapılacağı bir kapasiteye sahip olacak. İnanılmaz bir spor kompleksi, yaşayan bir spor tesisi...
Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz... Biz şanslıyız; sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Türk sporunun temellerini atmaya devam ediyoruz. Gurur veren sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor."
Galatasaray burada amatör branşlara verdiği destekle çok büyük başarılar elde edecek. Avrupa ve dünya, olimpiyat şampiyonları burada yetişecek. Türk sporuna hizmet edecekler.
"İnşallah bu güzel tesis çok kısa sürede, üç yıl içinde tamamlanacak. 200 milyon dolarlık yatırım Türk sporu için yapılıyor. Bu tesisin tamamlanması için birlikte çalışacağız.
Genç şampiyonlara başarılar diliyoruz, Galatasaray'a başarılar diliyoruz, millî takımlara başarılar diliyoruz.
Rıza Kayaalp de kısa bir süre önce tarih yazdı. Bu ülkenin şampiyonları bitmez, şampiyon takımları bitmez. Bu ülkenin gençleri, Türk çocuklarının ne kadar güçlü olduğunu dünyaya göstermeye devam edecek.
Tesisimiz hayırlı olsun. Türk sporu için beraber çalışmaya devam edeceğiz.
Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Millî Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Millî Takım'a Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Her şey Türkiye için...
Enerji lazım, heyecan lazım... İşte Galatasaray, işte Türkiye diyorum ve hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum."
