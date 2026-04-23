23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Trabzonspor Basket'ten Royce Hamm Jr: "Hedefimiz şampiyonluk"

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un Amerikalı pivotu Royce Hamm Jr, açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Nisan 2026 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un Amerikalı pivotu Royce Hamm Jr, ligi ilk dört takım arasında bitirerek play-off'lara kalmak istediklerini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sezondaki 22 maçta 203 sayı ve 131 ribauntla oynayan 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, ligin en istikrarlı uzunları arasında yer alıyor.

Sözleşmesi 2028'e kadar uzatılan, blok ve koşularıyla rakiplerini zorlayan 2,02 boyundaki oyuncu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'daki en iyi liglerden biri olduğunu, çok kaliteli maçların yapıldığını söyledi.

Avrupa kariyerine Belçika'da başlayıp Rusya'da devam ettiğini aktaran Hamm, "3 yıl Rusya'daydım. Rusya harika bir yer. Her şeyiyle güzel bir yer. Türkiye ligi Avrupa'nın en önde gelen liglerinden. Her maç ayrı zor, her maça ayrı konsantre olman gerekiyor. Sertlik üst düzeyde. Bu yüzden Türkiye liginin daha iyi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim." dedi.

Hamm, ligde kaliteli maçlar oynadıklarını vurgulayarak "En zor maçımızın Beşiktaş deplasmanı olduğunu söyleyebilirim. Zor bir maçtı, atmosfer çok yüksekti ve takım olarak harika oynadık ama son anda kaybettik. En keyif aldığım maç ise burada kazandığımız Fenerbahçe maçı. Atmosfer harikaydı ve onlara karşı kazanmak çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu ve bu sayede adaptasyon sürecini iyi geçirdiğini dile getiren Hamm, "Zaten ben de fiziksel olarak oynayan bir oyuncuyum. Takım böyle oynadığı için adapte olmam çok zor olmadı. Bu yüzden güzel bir uyum yakaladık takımla." diye konuştu.

Hamm, özellikle hızlı hücumların kendi oyun stiline çok uygun olduğuna değinerek şöyle devam etti:

"En çok hoşuma giden sahada ribaunt ve savunma enerjisiyle hareket etmek. Zaten benim oyun stilimde çok benzer. Hızlı hücumları çok seviyorum, koşmayı çok sevdiğimden ötürü. Şehri ve insanları çok seviyorum. Türkiye'de bulunduğum ilk yıl ve bu Trabzon'da oluyor. Bu benim için çok hoş. Çünkü İstanbul gibi kalabalık yerlerde yaşamak bana iyi hissettirmiyor. Buradaki sakinlik, huzur, doğa bana çok güzel hissettiriyor."

"Hedefimiz şampiyonluk"

Hamm, adım adım ilerleyerek başarıyı elde etmek istediklerini dile getirdi.

Şu anki hedeflerinin ligi ilk 4 sıra içinde bitirmek olduğunu ve bunun için çalıştıklarını ifade eden Hamm, "Ondan sonra play-off gelecek. Adım adım gideceğiz, hedefimiz şampiyonluk. Lig oldukça zorlu. En üstteki ve en alttaki takımlar fark etmeksizin birbirine karşı mücadele veriyor. Bu mücadelenin de aslında bütün ligdeki oyuncuları hızlı bir şekilde geliştirdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hamm, başarıya giden yolda en önemli şeyin çalışmak olduğunu, genç basketbolcuların da buna dikkat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
