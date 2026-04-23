Brooks'tan SGA'e eleştiri: 'Bu kadar da flop yapılmaz...'

Phoenix Suns oyuncusu Dillon Brooks, modern NBA oyununu sert sözlerle eleştirdi.



Suns'ın Thunder karşısında 0-2 geriye düşmesinin ardından konuşan Brooks, oyunun fazla serbest atış ve "flopping" üzerine kurulu olduğunu savundu.



Brooks, play-off basketbolunun daha fiziksel olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:



"Bu bir erkek oyunu. Play-off'ta daha akıllı oynamalıyım ama bu kadar kırılgan fauller olmamalı."



Ayrıca geçmiş dönemlerle kıyaslama yapan Brooks, Michael Jordan ve LeBron James gibi isimlerin oynadığı dönemlerde basketbolun çok daha fiziksel olduğunu belirtti.



"Eskiden fiziksel basketbol vardı. Şimdi bu kadar flop, düşme ve oyunu durdurma olmamalı. Maçlar serbest atışlarla değil, oyunla kazanılmalı."



Thunder cephesinin lideri Shai Gilgeous-Alexander ise bu eleştirilere sakin bir yanıt verdi:



"Dillon'ın ya da başkalarının ne söyleyeceğini kontrol edemem. Benim odaklandığım tek şey takımım için maç kazanmak."



Serinin üçüncü maçı Phoenix'te oynanacak ve Thunder 2-0'lık avantajını korumaya çalışacak.



