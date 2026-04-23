23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Trabzonspor'a Arseniy Batagov şoku!

Trabzonspor'un genç savunmacısı Arseniy Batagov, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

calendar 23 Nisan 2026 17:24
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Süper Lig'de 9 Mart'ta Kayserispor'la oynadığı maçtan bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Arseniy Batagov'dan bordo-mavili takıma kötü haber geldi. 

A Spor'da yer alan habere göre Batagov, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Ukraynalı stoperle ilgili ameliyat kararının alınmasının beklendiği ifade edildi.

Trabzonspor'dan daha önce yapılan açıklamada Batagov'un sakatlığı için, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

KAÇIRDIĞI MAÇLAR VE PERFORMANSI

Kayserispor mücadelesinin ardından Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarını kaçıran genç stoper, bu sezon 30 maçta süre alırken 1 gol ve 3 asistle oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
