Trabzonspor'un Süper Lig'de 9 Mart'ta Kayserispor'la oynadığı maçtan bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Arseniy Batagov'dan bordo-mavili takıma kötü haber geldi.
A Spor'da yer alan habere göre Batagov, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Ukraynalı stoperle ilgili ameliyat kararının alınmasının beklendiği ifade edildi.
Trabzonspor'dan daha önce yapılan açıklamada Batagov'un sakatlığı için, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
KAÇIRDIĞI MAÇLAR VE PERFORMANSI
Kayserispor mücadelesinin ardından Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarını kaçıran genç stoper, bu sezon 30 maçta süre alırken 1 gol ve 3 asistle oynadı.
Trabzonspor'a Arseniy Batagov şoku!
Trabzonspor'un genç savunmacısı Arseniy Batagov, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Trabzonspor'un Süper Lig'de 9 Mart'ta Kayserispor'la oynadığı maçtan bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Arseniy Batagov'dan bordo-mavili takıma kötü haber geldi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20