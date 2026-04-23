23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-076'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
0-012'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
1-041'
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
0-0DA
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-183'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-284'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
0-1DA

Galatasaray MCT Technic, erteleme maçında kazandı

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Baskebol Süper Ligi erteleme maçında Yukatel Merkezefendi Belediye'yi deplasmanda 90-80 mağlup etti.

calendar 23 Nisan 2026 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 21:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Baskebol Süper Ligi 26. hafta erteleme maçında Galatasaray MCT Technic, Yukatel Merkezefendi Belediye'ye konuk oldu.

Galatasaray, maçı 90-80 kazandı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Özgök

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 13, Zoriks 4, Miles 6, Roko Badzim 25, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Bleijenbergh 14, Ömer Can İlyasoğlu 6, Cazalon, Omic 4, Egemen Güven 2

Galatasaray MCT Technic: Robinson, Can Korkmaz 9, Palmer 2, Gillespie 2, White 8, Ellis, Meeks 17, Rıdvan Öncel 13, Buğrahan Tuncer 15, Petrucelli 12, Muhsin Yaşar 12

1. Periyot: 18-20

Devre: 32-47

3. Periyot: 52-72

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
