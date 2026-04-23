23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
0-0105'
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
1-020'
23 Nisan
Levante-Sevilla
1-0DA
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-03'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-063'
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-06'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
0-05'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

23 Nisan 2026 20:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacakları kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"Ligdeki pozisyonumuz kupayı ön plana çıkarıyor. Kupa bizim için çok değerli, Avrupa'ya çıkış yolumuz. O yüzden iyi hazırlandık. Kazanıp yarı finale geçmek, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi bir oyunla, ciddi bir taraftar kitlesi de var bugün, güzel bir gece geçirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz."

"Ndidi ve Emirhan da döndü ve eksiğimiz yok şu anda. Tamamen kupa üzerine planlarımızı yaptık. Sezonu kupa finali ile bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezona bakacağız. Şu anda önceliğimiz Türkiye Kupası."

"Beşiktaş camiası olarak hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak."

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA

"İki büyük camia elendi, sürprizler oldu. Bu şunu gösteriyor; maçlar sahada oynanıyor, mücadeleyi sahada vermek lazım, savaşmak lazım, doğru oyunu oynamak lazım yoksa hüsran olabiliyor. Biz bunu yaşamamak için çok konsantreyiz. Umarım devam eden taraf biz oluruz."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
