Almanya Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Almanya Kupası Yarı Final maçında Stuttgart ile Freiburg kozlarını paylaştı.



MHPArena'da oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Freiburg'un 28. dakikada Maximilian Eggestein ile bulduğu gole karşılık olarak Stuttgart, 70. dakikada Deniz Undav ile cevap verdi.



90 dakikasında başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.



İkinci uzatmanın son dakikası olan 120. dakikada sahneye Tiago Tomas çıktı ve maçı 2-1 ile Stuttgart'a kazandırdı.



Bu sonuçla birlikte Stuttgart finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.





