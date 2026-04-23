23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-185'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
1-1114'

Dünya karatecileri Gelibolu'da buluşacak

ürkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli karate takımları, Çanakkale Gelibolu Üç Uluslu Dostluk ve Dayanışma Karate Şampiyonası'nda bir araya gelecek.

calendar 23 Nisan 2026 22:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli karate takımları, Çanakkale Gelibolu Üç Uluslu Dostluk ve Dayanışma Karate Şampiyonası'nda bir araya gelecek.

Türkiye Karate Federasyonun açıklamasına göre, 25 Nisan Anzak Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek organizasyon Eceabat ilçesinde yarın başlayacak.

Organizasyona üç ülkeden toplam 19 sporcu katılacak. Türkiye, şampiyonada 5 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 8 sporcu ile temsil edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ercüment Taşdemir, şampiyonanın sportif rekabetin yanı sıra dostluk, saygı ve dayanışma mesajlarının ön plana çıkaracağını belirtti.

Anlamlı bir buluşmaya imza atacakları için mutlu olduklarını aktaran Taşdemir, "Tarihin derin izlerini barındıran Gelibolu'da düzenlenecek bu organizasyon, geçmişte karşı karşıya gelen milletlerin bugün spor aracılığıyla bir araya gelmesi açısından simgesel bir değer taşıyor. Yarın başlayacak organizasyona başta Çanakkaleli vatandaşlarımız ile tüm sporseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
