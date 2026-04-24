Haber Tarihi: 24 Nisan 2026 09:52 -
Güncelleme Tarihi:
24 Nisan 2026 09:52
Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, çift maç mı? 2026
Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) çeyrek finaldeki o nefes kesen heyecan fırtınasının ardından gözler, telafisi olmayan devasa yarı final eşleşmelerine çevrildi! Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve kupa beyi olmak isteyen dört dev takımın adını yazdırdığı yarı final maratonu öncesinde, taraftarların aklında tek bir soru yankılanıyor. Stadyumlardaki yerini ayırtmak ve takımlarını desteklemek isteyen milyonlarca futbolsever, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Türkiye Kupası yarı final tek maç mı? ZTK yarı final eşleşmeleri çift maç mı, rövanş olacak mı?" sorguları spor sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği güncel kupa statüsü ve yarı final kuralları...
Kupaya sadece bir adım kala takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o muazzam yarı final biletleri tek bir 90 dakikada mı kesilecek?
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI? (2026 ZTK STATÜSÜ)Kısa, net ve hesap kitap yaptıracak o kritik cevap: Evet! 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası güncel formatına göre; YARI FİNAL MAÇLARI "TEK MAÇ ELEME" USULÜNE GÖRE OYNANACAKTIR!Geçmiş yıllarda uygulanan ve yarı finalde ev sahibi/deplasman takımı olarak iki kez karşılaşılan "çift maç (rövanş)" sistemi tamamen rafa kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezonki yeni kupa statüsüne göre, çeyrek finalde olduğu gibi yarı finalde de hiçbir eşleşmenin ikinci maçı (rövanşı) oynanmayacaktır.EŞİTLİK BOZULMAZSA NE OLACAK? (UZATMALAR VE PENALTILAR)Tek maç eleme usulünün o acımasız ve heyecan dolu yapısı gereği, takımların hata yapma lüksü bulunmuyor. Yarı final eşleşmelerinde kurallar oldukça net:90 dakikalık normal süre sonunda skorda üstünlük sağlayan (kazanan) takım, doğrudan adını büyük finale yazdıracak.Eğer normal süre beraberlikle (eşitlikle) sonuçlanırsa, maçta doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.Uzatmalarda da eşitlik bozulmaz ve her iki takım da birbirine üstünlük kuramazsa, kupa finalistini o nefes kesici seri penaltı atışları belirleyecek!FİNAL MAÇI NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?Tek maç üzerinden oynanacak o ateşten gömlek niteliğindeki yarı finallerden zaferle ayrılan iki dev kulüp, kupanın sahibini bulacağı o ihtişamlı finalde karşılaşacak. TFF kuralları gereği final maçı, tarafsız bir sahada (TFF tarafından daha sonra açıklanacak bir stadyumda) yine tek maç üzerinden oynanacak ve Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026 şampiyonu o gece kupayı havaya kaldıracak!
SON HABERLER
