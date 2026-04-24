24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Bayern Münih'ten Neuer için yalanlama!

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Manuel Neuer ile yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı iddiasını yalanladı.

calendar 24 Nisan 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, deneyimli kalecileri Manuel Neuer ile ilgili yeni sözleşme iddialarına yanıt verdi.

Freund, Neuer ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Christoph Freund, "Bunu ilk kez duyuyorum ve bu haberin nereden çıktığını bilmiyorum. Nisan ayının ortasındayız ve henüz bu konuyu konuşmadık." dedi.

Manuel Neuer ile iletişim halinde olduklarını ve Alman kalecinin kendisiyle ilgili karar vereceğini söyleyen Freund, "Zamanı geldiğince açıklama yapacağız. Henüz bu konuyu konuşmadık." diye konuştu.

2011'den bu yana Bayern Münih'te görev yapan 40 yaşındaki Manuel Neuer'in, Alman deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
