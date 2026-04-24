Bayern Münih'ten Neuer için yalanlama!

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, deneyimli kalecileri Manuel Neuer ile ilgili yeni sözleşme iddialarına yanıt verdi.



Freund, Neuer ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



Christoph Freund, "Bunu ilk kez duyuyorum ve bu haberin nereden çıktığını bilmiyorum. Nisan ayının ortasındayız ve henüz bu konuyu konuşmadık." dedi.



Manuel Neuer ile iletişim halinde olduklarını ve Alman kalecinin kendisiyle ilgili karar vereceğini söyleyen Freund, "Zamanı geldiğince açıklama yapacağız. Henüz bu konuyu konuşmadık." diye konuştu.



2011'den bu yana Bayern Münih'te görev yapan 40 yaşındaki Manuel Neuer'in, Alman deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



