Bucks, başantrenörlük için Taylor Jenkins ile anlaşma aşamasında

Milwaukee Bucks, başantrenörlük görevi için Taylor Jenkins ile anlaşma aşamasına geldi.



ESPN'den Shams Charania ve Ramona Shelburne'in aktardığı bilgilere göre taraflar son detayları görüşüyor.



41 yaşındaki Jenkins, 2018-19 sezonunda Bucks'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra Memphis Grizzlies'ın başına geçmişti. Memphis kariyerinde toplamda 250 galibiyet - 214 mağlubiyet elde eden Jenkins, takımı üst üste üç sezon playofflara taşımayı başardı ve 2022'de ikinci tura yükseldi.



Grizzlies yönetimi, 2024-25 sezonunun bitimine dokuz maç kala Jenkins ile yollarını ayırmış ve yerine yardımcı antrenör Tuomas Iisalo'yu getirmişti.



Jenkins daha önce Mike Budenholzer yönetimindeki Atlanta Hawks kadrosunda beş yıl görev aldı. Budenholzer'ın 2018-19 sezonu öncesi Bucks'ın başına geçmesiyle birlikte Milwaukee ekibine katıldı.



Bucks o sezon 60 galibiyet - 22 mağlubiyetlik derecesiyle NBA'in en iyi normal sezon performansını sergilese de Doğu Konferansı finallerinde Toronto Raptors'a elendi. Raptors o sezon tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Milwaukee ise 2021'de şampiyon olurken, Budenholzer ile 2023 yılında ilk tur playoff elenmesi sonrası yollar ayrıldı.



Öte yandan organizasyon ile takımın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo arasında gerilim olduğu belirtiliyor. Yunan yıldızın, sezonun son haftalarında oynamasına izin verilmediği gerekçesiyle kulübe tepki gösterdiği öne sürüldü.



Şubat ayındaki takas döneminde Bucks'ın Antetokounmpo için gelen teklifleri değerlendirdiği de ifade edildi. Yıldız oyuncu, 1 Ekim itibarıyla takımda kalması halinde dört yıl ve 275 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalama hakkı kazanacak.



