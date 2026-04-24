24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Bucks, başantrenörlük için Taylor Jenkins ile anlaşma aşamasında

calendar 24 Nisan 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Milwaukee Bucks, başantrenörlük görevi için Taylor Jenkins ile anlaşma aşamasına geldi.

ESPN'den Shams Charania ve Ramona Shelburne'in aktardığı bilgilere göre taraflar son detayları görüşüyor.

41 yaşındaki Jenkins, 2018-19 sezonunda Bucks'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra Memphis Grizzlies'ın başına geçmişti. Memphis kariyerinde toplamda 250 galibiyet - 214 mağlubiyet elde eden Jenkins, takımı üst üste üç sezon playofflara taşımayı başardı ve 2022'de ikinci tura yükseldi.

Grizzlies yönetimi, 2024-25 sezonunun bitimine dokuz maç kala Jenkins ile yollarını ayırmış ve yerine yardımcı antrenör Tuomas Iisalo'yu getirmişti.

Jenkins daha önce Mike Budenholzer yönetimindeki Atlanta Hawks kadrosunda beş yıl görev aldı. Budenholzer'ın 2018-19 sezonu öncesi Bucks'ın başına geçmesiyle birlikte Milwaukee ekibine katıldı.

Bucks o sezon 60 galibiyet - 22 mağlubiyetlik derecesiyle NBA'in en iyi normal sezon performansını sergilese de Doğu Konferansı finallerinde Toronto Raptors'a elendi. Raptors o sezon tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Milwaukee ise 2021'de şampiyon olurken, Budenholzer ile 2023 yılında ilk tur playoff elenmesi sonrası yollar ayrıldı.

Öte yandan organizasyon ile takımın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo arasında gerilim olduğu belirtiliyor. Yunan yıldızın, sezonun son haftalarında oynamasına izin verilmediği gerekçesiyle kulübe tepki gösterdiği öne sürüldü.

Şubat ayındaki takas döneminde Bucks'ın Antetokounmpo için gelen teklifleri değerlendirdiği de ifade edildi. Yıldız oyuncu, 1 Ekim itibarıyla takımda kalması halinde dört yıl ve 275 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalama hakkı kazanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
