Kazalarla kararan dünyası şampiyonluklarla aydınlanıyor

Hüseyin, 6 yaşında arkadaşlarıyla oyun oynarken gözüne gelen taşla bir gözünü kaybetti. Daha sonra göz tansiyonu rahatsızlığının da olduğu anlaşılan Hüseyin, diğer gözünde de problemler yaşamaya başladı.



Çiftçilik yapan ailesine yardım eden Hüseyin'in 18 yaşında da diğer gözüne ineğin boynuzu çarptı. Görme yetisini kaybeden Hüseyin golbol ile hayata tutundu.



Hüseyin, Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı ile Avrupa'da 2 şampiyonluk yaşadı ve 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda da kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.



Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım ile birlikte Çin'de 6-16 Haziran'da düzenlenecek Golbol Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 38 yaşındaki Hüseyin Alkan, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.



Türkiye Erkek Golbol Milli Takım Kaptanı Hüseyin Alkan, Erzurum Görme Engelliler Okulunun hayatını değiştirdiğini söyledi.



Hüseyin, "Okuldaki o eğitim ve spor fırsatlarını iyi değerlendirerek bugün hem ülkemi milli takım düzeyinde temsil etme, hem de beden eğitimi öğretmenliği yaparak gelecek nesilleri şekillendirme fırsatı buldum." diye konuştu.



Milli takımla birlikte 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa üçüncülüğü kazandığını anlatan Hüseyin, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda da bronz madalya elde ettiklerini hatırlattı.



Londra, Rio ve Tokyo Paralimpik Oyunları'na katıldığını ifade eden Hüseyin, Dünya Şampiyonası'nda Amerika'ya Paralimpik Oyunları kotası almak istediklerini vurguladı.



"Sporcunun en büyük hedefidir dünya şampiyonu olmak"



Dünya Şampiyonası'nda daha önce başarı elde edemediklerini dile getiren Hüseyin, şöyle devam etti:



"Tarihimizde hiç çeyrek final geçmişliğimiz yok Dünya Şampiyonası'nda. Avrupa, yaz oyunları ve Paralimpik Oyunları gibi aslında üst düzey müsabakalarda büyük başarılar elde ettik. Ama Dünya Şampiyonası'ndan Paralimpik Oyunları kotası alma şansımız hiç olmadı. Şimdi gerçekten hem yeni jenerasyonla birlikte çok güzel bir kadromuz var. Bu kadroyu bu sefer iyi değerlendirip Dünya Şampiyonası'nda Paralimpik Oyunları kotası almak istiyoruz. Bir sporcunun en büyük hedefidir dünya şampiyonu olmak ve Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmak. Bu müsabakaların en üst noktaları. Ülkem ve şahsım adına bunu başarmak, bu sporda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek benim en büyük isteğim ve mücadelem diyebilirim."



Engelli çocuklara fırsat verilmeli



Sporun öneminden bahseden Hüseyin, engellilerin de spora ve eğitime kazandırılması gerektiğini vurguladı.



Engellilerin bazı dönemlerde karamsarlığa düştüğünü spordan uzaklaştığını ifade eden Hüseyin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kendilerini iyi ifade edemedikleri olabiliyor. Ya da aileler bu manada engelli çocuklarının neleri başarabileceklerinin tam farkında olamıyorlar. Çünkü mesela ben de çiftçi bir ailenin çocuğuyum ve köyde yetişmiş birisi olarak eğitim ve spora kazandırılmadığında insanın hangi noktada olabileceğini görmüş biriyim. Eğer çocuklarınızı eğitime ve spora kazandırabilirseniz onlar bu ülkeyi en iyi şekilde temsil edebilecek yetenekli sporcular olabilir. İş alanlarında kendilerine fırsat yaratıldığında, onu kullanabilecek bireyler haline gelebiliyorlar."



