'Giannis ile Bucks yönetimi arasında iletişim kopukluğu var' iddiası

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo ile Milwaukee Bucks üst yönetimi arasında takas döneminden bu yana ciddi bir iletişim kurulmadığı bildirildi.



Antetokounmpo'nun, Taylor Jenkins'in başantrenör olarak göreve getirilmesi sürecine de dahil olmadığı ifade edildi.



Yıldız oyuncunun geleceği, NBA'de sezon dışı dönemin en kritik konularından biri olarak görülüyor. Antetokounmpo, Ekim ayında dört yıl 275 milyon dolarlık kontrat imzalama hakkına sahip olacak.



Yunan süper yıldız, Bucks'taki geleceğiyle ilgili soruya net bir yanıt vermedi:



"Bu çok iyi bir soru. Bilmiyorum. Bu bana bağlı değil. Göreceğiz."



