24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Manchester United'dan çifte transfer hamlesi

Manchester United, Brighton forması giyen Carlos Baleba ve Tottenham Hotspur'un yıldızı Micky van de Ven'i yakın takibe aldı.

calendar 24 Nisan 2026 17:56 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 18:00
Manchester United, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz ekibinin, orta saha ve savunma hattı için iki önemli ismi gündemine aldığı belirtildi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United, Brighton forması giyen Carlos Baleba'yı yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Ancak Kamerunlu orta saha oyuncusunun, United'ın bu pozisyon için oluşturduğu kısa listede ilk sırada yer almadığı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester ekibinin Baleba için 85 milyon euro kadar çıkmaya hazır olduğu, ancak Brighton'ın 115 milyon euro üzerinde bir bonservis talep ettiği aktarıldı.

Haberde, United cephesinin bu sezonki performansı göz önünde bulundurarak Baleba'nın değerini yaklaşık 60 milyon euro seviyesinde gördüğü vurgulandı. Kulüp içinde oyuncunun özellikle alan kapatma, top kapma ve pas istatistiklerinin takım seviyesine uygun bulunduğu belirtildi. 

Baleba, bu sezon Premier League'de 27 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

SAVUNMAYA VAN DE VEN TAKVİYESİ GÜNDEMDE

Manchester United'ın gündemindeki bir diğer isim ise Tottenham Hotspur'un Hollandalı stoperi Micky van de Ven oldu.

İngiliz ekibinin, savunma hattını güçlendirmek adına 23 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından incelediği kaydedildi.

Van de Ven, bu sezon Premier League'de 30 maçta forma giyerken 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
