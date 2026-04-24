Manchester United'dan çifte transfer hamlesi

Manchester United, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz ekibinin, orta saha ve savunma hattı için iki önemli ismi gündemine aldığı belirtildi.
The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United, Brighton forması giyen Carlos Baleba'yı yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Ancak Kamerunlu orta saha oyuncusunun, United'ın bu pozisyon için oluşturduğu kısa listede ilk sırada yer almadığı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester ekibinin Baleba için 85 milyon euro kadar çıkmaya hazır olduğu, ancak Brighton'ın 115 milyon euro üzerinde bir bonservis talep ettiği aktarıldı.
Haberde, United cephesinin bu sezonki performansı göz önünde bulundurarak Baleba'nın değerini yaklaşık 60 milyon euro seviyesinde gördüğü vurgulandı. Kulüp içinde oyuncunun özellikle alan kapatma, top kapma ve pas istatistiklerinin takım seviyesine uygun bulunduğu belirtildi.
Baleba, bu sezon Premier League'de 27 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
SAVUNMAYA VAN DE VEN TAKVİYESİ GÜNDEMDE
Manchester United'ın gündemindeki bir diğer isim ise Tottenham Hotspur'un Hollandalı stoperi Micky van de Ven oldu.
İngiliz ekibinin, savunma hattını güçlendirmek adına 23 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından incelediği kaydedildi.
Van de Ven, bu sezon Premier League'de 30 maçta forma giyerken 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Manchester United, Brighton forması giyen Carlos Baleba ve Tottenham Hotspur'un yıldızı Micky van de Ven'i yakın takibe aldı.
