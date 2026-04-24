24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
2-080'
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
0-012'
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında avantajı yakaladı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi finali ikinci maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek seride 2-0 öne geçti.

calendar 24 Nisan 2026 21:24 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 21:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SMS Efeler Ligi final etabında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Serinin ikinci karşılaşmasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta'nın konuğu oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Ziraat Bankkart, 2-0 setlerde geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte kırmızı- beyazlılar seride durumu 2-0'a getirdi.

Final serisinin üçüncü karşılaşması 27 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Ziraat

Bankkart'ın bu mücadeleyi kazanması halinde kırmızı-beyazlılar sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 5. şampiyonluğunu ilan edecek.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

GALATASARAY HDİ SİGORTA: Thomas Jaeschke, Ahmet Tümer, Jean Patry, Arslan Ekşi, Stephen Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak (L) Caner Ergül, Hacı Şahin)

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Burakhan Tosun, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal (Berkay Bayraktar(L) Burakhan Tosun)

HAKEMLER: Erdal Akıncı – Selçuk Görmen

SETLER: 25-23, 25-17, 19-25, 11-25, 9-15

SÜRE: 135 dakika

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 50 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 43 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
