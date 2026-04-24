SMS Efeler Ligi final etabında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Serinin ikinci karşılaşmasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta'nın konuğu oldu.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Ziraat Bankkart, 2-0 setlerde geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte kırmızı- beyazlılar seride durumu 2-0'a getirdi.
Final serisinin üçüncü karşılaşması 27 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Ziraat
Bankkart'ın bu mücadeleyi kazanması halinde kırmızı-beyazlılar sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 5. şampiyonluğunu ilan edecek.
SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
GALATASARAY HDİ SİGORTA: Thomas Jaeschke, Ahmet Tümer, Jean Patry, Arslan Ekşi, Stephen Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak (L) Caner Ergül, Hacı Şahin)
ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Burakhan Tosun, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal (Berkay Bayraktar(L) Burakhan Tosun)
HAKEMLER: Erdal Akıncı – Selçuk Görmen
SETLER: 25-23, 25-17, 19-25, 11-25, 9-15
SÜRE: 135 dakika
Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında avantajı yakaladı!
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi finali ikinci maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek seride 2-0 öne geçti.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|50
|31
|51
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|43
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20