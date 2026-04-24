24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
4-0
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
3-1
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
0-485'
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
0-178'
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
4-0
24 Nisan
Brest-Lens
3-3

Monaco, evinde Barcelona'yı yendi; son play-off biletini kaptı!

EuroLeague play-in etabında Monaco, sahasında Barcelona'yı 79-70 yenerek play-off'ta Olympiakos'un rakibi oldu.

24 Nisan 2026 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
EuroLeague'de play-off'a kalan son takımı belirleyen play-in müsabakasında Fransız ekibi Monaco, İspanyol temsilcisi Barcelona engelini geçti ve normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşti.

Monako'daki Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Monaco ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-14 önde geçen Monaco, devreye de 49-35 galip girdi. Üçüncü çeyrekte Barcelona farkı eritse de Monaco, periyodu 58-53 önde bitirdi.

Son çeyrekte farkın daha fazla kapanmasına fırsat vermeyen Monaco, karşılaşmadan 79-70 galip ayrıldı.

Monaco'da Theis, 16 sayı ile galibiyete katkı verirken Barcelona'da ise Clyburn'un 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Monaco, play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
