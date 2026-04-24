Romulo attı, Leipzig üç golle kazandı

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Leipzig ile Union Berlin karşı karşıya geldi.
Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 22'de Max Finkgrafe, 25'te Romulo ve 63. dakikada Bote Baku kaydetti.
Bu sonucun ardından Leipzig, puanını 62'ye yükseltti. Union Berlin ise 32 puanda kaldı.
Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Berlin, Köln'ü ağırlayacak.
Union Berlin'in tek golünü dakika 78. dakikada Danilho Doekhi attı.
