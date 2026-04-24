Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Yushan Zhuang'ı transfer etti

24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 23 yaşındaki Çinli smaçör Yushan Zhuang'ı transfer etti

24 Nisan 2026 14:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Çinli Yushan Zhuang'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki voleybolcuyla gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son olarak Fujian Anxi Tieguanyin forması giyen Yushan, Omag-MT San Giovanni in Marignano ve Honda Olivero San Bernardo Cuneo kulüplerinin yanı sıra Çin Milli Takımı'nda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Yushan." ifadeleri kullanıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
