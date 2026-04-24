Aliağa, şampiyon Bursa'yı ağırlayacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Somaspor'u 5-1 yenerek resmen şampiyonluğunu ilen eden Bursaspor ve Play-Off oynamayı garantileyen Aliağa Futbol Kulübü yarın son hafta maçında karşı karşıya gelecek.



Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Şampiyon Bursaspor'un kupasını pazar günü evinde yapılacak bir organizasyonda alacağı kaydedildi.



Sıralamada 69 puanla 3'üncü basamakta yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini belirterek, "Play-offlara 2'nci sırada katılmayı hedefliyoruz. Biz maçımızı kazanıp 70 puana sahip 2'nci Mardin 1969 Spor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.