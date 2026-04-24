Haritada zor bulunuyor, Dünya Kupası için o 6 takım

2 yıl 7 ay. 899 maç. 2.527 gol. Ve 31 Mart 2026'da Monterrey'de Aymen Hussein'in topu ağlara göndermesiyle noktalanan bir yolculuk. FIFA Dünya Kupası 2026 eleme kampanyası, tarihin en uzunuydu. Ve son sahneyi en güçlü hikayeye sahip takım yazdı: Irak.Bu yıl 48 takım Kuzey Amerika'da buluşuyor. Aralarında ilk kez katılan ülkeler var: Çuraçao, Ürdün, Özbekistan ve Yeşil Burun Adaları. Bir de 52 yıllık hasretini bitiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti var. Her birinin arkasında bir kıta, bir nesil, bir hayat yatıyor.31 Mart Salı gecesi, Monterrey'deki BBVA Stadyumu'nda 53. dakikada Marko Farji topu sol kanattan ortaya bıraktı. Aymen Hussein, ceza sahasının içinde ilk vuruşta topu ağlara gönderdi. Bolivya 2-1 geride kaldı. Irak, 40 yıl sonra Dünya Kupası'na geri dönüyordu.Tribünlerde gözyaşları vardı. Ama en büyük gözyaşı sahadaydı; Aymen Hussein'in kendisinde. The National'ın aktardığına göre maçın ardından Hussein ağlamaya başladı. Takım arkadaşı Irak futbolunun efsane ismi Nashat Akram'a göre bu gözyaşları sadece sevinç değildi: "Kariyeri boyunca maruz kaldığı zorbalığın, baskının ve hakaretlerin acısı."Hussein'in hikayesi, Irak'ın son 20 yılının hikayesidir. 2003'teki ABD işgalinin ardından büyüyen bir çocuk. Babası 2008'de El Kaide saldırısında hayatını kaybetti. Kardeşi IŞİD tarafından kaçırıldı; akıbeti hâlâ bilinmiyor. Ailesi yaşadığı evi terk etmek zorunda kaldı. Bunların hepsini Kuzey Irak'ın Kerkük şehrinde, çatışmaların gölgesinde yaşadı.Futbol ona bir çıkış yolu verdi. Bu sezon Al-Karma kulübüne 1,25 milyar Irak dinarına —yaklaşık 950 bin dolar— transfer olan Hussein, ülkenin en golcü beşinci oyuncusu konumunda. 93. maçında, 33. golünü atmak için sahaya çıkmıştı.Son düdüğün ardından annesi aradı. Bağdat gazetesi Al-Bilad Press annesinin söylediklerini aktardı: "Sabah kahvaltısından önce seni düşündüm, sürekli şunu söyledim: Allah'ım, Aymen'in ve takım arkadaşlarının kazanmasını sağla."Hükümet tatil ilan etti. Başbakan Muhammed Şiya el-Sudani kadroyu Bağdat'a döndüklerinde bizzat karşıladı. Sokaklar doldu. Bir gün için Irak bir bütün oldu.FIFA'ya göre Irak, eleme kampanyasında en fazla maç oynayan takım oldu: 28 ay boyunca 21 maç. Eleme kampanyasının 2.527. ve son golü de Aymen Hussein'in ayağından çıktı.1974 Dünya Kupası'nda "Zaire" adını taşıyan bir takım, Yugoslavya'ya 0-9 yenildi. Bu sahneyi çoğu futbolsever bilir; bir oyuncu serbest vuruşta duran topun yanına koşup aniden topu tekmeleyip kaçtı. Nedeni tartışmalı: Korku muydu, kafa karışıklığı mıydı, kurnazlık mıydı? Hiçbir zaman kesin olarak bilinemedi.52 yıl sonra o ülke artık "Zaire" değil, "Demokratik Kongo Cumhuriyeti". Ve 1 Nisan'da Kingston'da Jamaika'yı uzatmalarda 1-0 yenerek Dünya Kupası'na geri döndü. Golü 100. dakikada Axel Tuanzebe attı; tam bitiş çizgisinde, kalecinin yanından.Outlook India'nın aktardığına göre Kongo, mineral açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına karşın onlarca yıldır iç çatışma ve yoksullukla boğuşuyor. Bu durum, futbolunu da şekillendirdi: Dünya standartlarında oyuncular yetiştiriyor ancak organizasyon her zaman buna yetişemiyor.Kongo, Grup K içerisinde yer alıyor. Rakipleri ise oldukça zorlu: Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'ine karşı vereceği mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor.

Afrika'nın Atlantik kıyısındaki 10 volkanik adadan oluşan Yeşil Burun Adaları, Afrika elemelerinde dev rakibi Kamerun'u geride bırakarak grubunu lider tamamladı. 13 Ekim 2025'te başkent Praia'da Eswatini'yi 3-0 mağlup eden "Mavi Köpekbalıkları", tarihinin ilk Dünya Kupası biletini cebine koydu. Karar anında hükümet çalışanlara erken çıkış izni verdi; 8.000 kişilik stadyum tıklım tıklım doldu. İlk yarısı büyük bir gerginliğe sahne olan maçın ikinci yarısında Dailon Livramento, Willy Semedo ve ardından efsane isim Stopira'nın golleriyle stadyum adeta yerinden oynadı. Al Jazeera'nın aktardığına göre, sokaklardaki kutlamalar aslında ilk golden çok daha önce, sabahın erken saatlerinde başlamıştı. Bu epik hikâyenin en dikkat çekici figürü ise savunma oyuncusu Roberto "Pico" Lopes. Lopes, 27 yaşına gelene kadar milli takımdan hiç davet almamıştı. Sonunda beklediği mesaj geldiğinde ise Portekizce yazılmıştı ve Lopes bu mesajı bir "spam" (gereksiz mesaj) zannederek silmişti. Lopes o anları BBC Sport Africa'ya şöyle anlattı: "Birkaç ay sonra aynı kişiden tekrar mesaj geldi: 'Merhaba Roberto, söylediklerimi düşünme fırsatın oldu mu?' O zaman mesajı ciddiye alıp Google Translate'e kopyaladım ve milli takıma çağrıldığımı anladım." Milli formayı ilk kez 27 yaşında giyen Lopes, tarihi Eswatini maçında 42. milli maçına çıktı. Yeşil Burun Adaları, eleme kampanyasında tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalayarak üst üste 8 galibiyet aldı. Kampanyanın en çarpıcı sonucu ise şüphesiz Kamerun'u deplasmanda 1-0 yenmekti; Afrika Kupası tarihinin en başarılı ülkelerinden birini kendi evinde devirerek rüştlerini ispat ettiler. ESPN'e konuşan Lopes, kura çekimi sonrası grubunu değerlendirirken içindeki çocuğu susturamadı: "İçimdeki küçük çocuk her zaman Brezilya ile oynamak istedi, çünkü Dünya Kupası'nın simgesi onlar. Ama önce kendi işimize bakmalıyız! Şu anki grubumuzdan dolayı da oldukça mutluyuz." Yaklaşık 525.000 nüfuslu Yeşil Burun Adaları, H Grubu'nda dev rakipleri İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile bir üst tur mücadelesi verecek.

ÇURAÇAO: 150 BİN NÜFUSLU ADA, TARİHİN EN KÜÇÜK KATILIMCISI

Grup E içerisinde mücadele edecek. Bu gruptaki rakipleri; Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador. Büyük devlerle karşılaşacak olan ada ülkesi, Karayip futbolunun yükselen değerini temsil ediyo



ÜRDÜN: ASYA KUPASI FİNALİNDEN DÜNYA KUPASI'NA

Ürdün, Grup J içerisinde yer alıyor. Rakipleri ise; Arjantin, Cezayir ve Avusturya. Eğer katılırsa Lionel Messi'li Arjantin ile karşılaşacak olmaları, Ürdün futbol tarihinin en büyük anı olacak.

ÖZBEKİSTAN: CANNAVARO'NUN YENİ MACERASI — ORTA ASYA'NIN İLK DÜNYA KUPASI

Özbekistan, Grup K'da yer alıyor ve gruptaki rakipleri; Portekiz, Kolombiya ve DR Kongo. Bu grup, iki tarihi katılımcının (Kongo ve Özbekistan) bir arada olduğu en ilginç gruplardan biri olarak dikkat çekiyor.



BÜYÜK RESİM: 48 TAKIM NE ANLAMA GELİYOR?

Karayipler'de küçük bir ada. Nüfusu yaklaşık 150.000. Hollanda Krallığı'na bağlı özerk bir bölge. Ve 2026 Dünya Kupası'nın şimdiye kadar katılan en küçük ülkesi.Çuraçao, bağımsız olmayan bir bölgeyi temsil eden ender takımlardan biri olma özelliğini taşıyor; 1938'deki Hollanda Doğu Hint Adaları takımından bu yana turnuva tarihindeki en ilginç ölçekli katılımlardan biri.Başarısı salt nüfusun ötesinde değerlendiriliyor: Hollanda kökenli oyunculara sahip takım, Karayip bölgesinin son yıllarda gösterdiği gelişimi sembolize ediyor. Bu yıl Kürasao ile birlikte başka bir Karayip ülkesi Haiti de katılıyor; Dünya Kupası tarihinde iki Karayip ülkesinin aynı anda sahaya çıkması ilk kez gerçekleşiyor.Ürdün'ün futbol yolculuğu son yıllarda hız kazandı. 2023 Asya Kupası finaline çıkarak futbol dünyasını şoke eden Orta Doğu ülkesi, bu ivmesini 2026 eleme kampanyasına taşıdı.Asya elemelerinde Güney Kore ile zirve mücadelesi yapan Ürdün, kritik maçlarda elde ettiği sonuçlarla ilk kez Dünya Kupası biletini kesti. ESPN'in aktardığına göre Ürdün'ün başarısı, son on yılda bölgede yapılan altyapı yatırımlarının ve yabancı liglerden dönen diaspora oyuncularının katkısıyla şekillendi.2006 Dünya Kupası'nı İtalya ile kazanan, aynı yıl Ballon d'Or alan Fabio Cannavaro'nun hayatının en alışılmadık görevi: 34 yıllık bağımsızlık tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan'ın teknik direktörlüğü.Times of Central Asia'nın haberine göre Özbekistan, Asya elemelerinde yalnızca bir kez yenilerek 15 maçta harika bir kampanya sergiledi. Eleme sonrası teknik direktör Timur Kapadze'nin yerine daha büyük bir isim arandı; Cannavaro bu görevi kabul ettiğinde Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanı, "Dünyanın en iyi savunmacılarından birinin yöntemi bize uygundur" dedi.Cannavaro, göreve başladığında hedefini net koydu: "Savunmacı oyun tarzı sonuç getirir. Yüksek tempoya ihtiyaç var." Kadrosunun en dikkat çekici ismi savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov. Öte yandan forvet Eldor Shomurodov da Özbekistan'ın hücum silahları arasında.beIN Sports'un aktardığına göre Cannavaro, görevi kabul etme nedenini sade bir cümleyle açıkladı: "Zafer zor ama çalışmayı severim. Ufkumu genişletmeyi seviyorum."Bu altı takımın ortak paydası 48 takımlı formattır. 2017'de FIFA tarafından onaylanan bu karar, elemeleri hem daha uzun hem de daha kapsamlı kıldı. Sonuç: 899 maçta 2.527 gol ve futbolun haritasına daha önce hiç girmemiş ülkeler.FIFA resmi açıklamasında kampanyanın 937 gün —yani neredeyse 2,5 yıl— sürdüğünü belirtti ve Aymen Hussein'in Monterrey'deki golünü "bu devasa yolculuğun son noktası" olarak nitelendirdi.Monterrey'deki kalabalık coştuğunda, Kongo sokaklarında kutlama yapıldığında, Taşkent'te Cannavaro'nun basın konferansı yayınlandığında ve Çuraçöao'nun 150.000 sakini bayraklarını salladığında, futbol yeniden kendini hatırlattı: