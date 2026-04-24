Galatasaray'ın Bernardo Silva'da en büyük rakibi Juventus!

Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva için önemli gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY'IN RAKİBİ JUVENTUS
Portekizli futbolcu, uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük rakibi ise Juventus olarak öne çıkıyor.
JUVENTUS ISRARCI
Barcelona, Benfica ile birlikte Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de ilgilendiği 31 yaşındaki futbolcu için Juventus'un ısrarı sürüyor.
Juventus, Bernardo Silva gibi bir futbolcunun bonservissiz transferini kaçırmak istemiyor.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Bernardo Silva'nın menajeri ile daha önce iletişime geçen Juventus, Portekizli yıldızla da önümüzdeki günlerde görüşme yapmaya hazırlanıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Manchester City'de bu sezon 46 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
