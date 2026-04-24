Galatasaray'ın Bernardo Silva'da en büyük rakibi Juventus!

Galatasaray, Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva için Juventus ile yarışıyor. İtalyan ekibi, Bernardo Silva ile önümüzdeki günlerde görüşme yapacak.

calendar 24 Nisan 2026 09:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva için önemli gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ JUVENTUS

Portekizli futbolcu, uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük rakibi ise Juventus olarak öne çıkıyor.

JUVENTUS ISRARCI

Barcelona, Benfica ile birlikte Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de ilgilendiği 31 yaşındaki futbolcu için Juventus'un ısrarı sürüyor.

Juventus, Bernardo Silva gibi bir futbolcunun bonservissiz transferini kaçırmak istemiyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Bernardo Silva'nın menajeri ile daha önce iletişime geçen Juventus, Portekizli yıldızla da önümüzdeki günlerde görüşme yapmaya hazırlanıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Manchester City'de bu sezon 46 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
