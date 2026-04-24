23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-1
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
2-1UZS

Altay Bayındır'a Süper Lig'den bir talip daha

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor, Manchester United'dan ayrılması beklenen milli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı.

calendar 24 Nisan 2026 07:54 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 07:56
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için Süper Lig transfer piyasası hareketlenmeye devam ediyor.

DEVREYE GİREN SON TAKIM TRABZONSPOR

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a imza atacağı yönündeki iddiaların ardından, tecrübeli eldivene Trabzonspor da talip oldu. Bordo-mavili yönetim, yıllık maliyeti 5 milyon Euro'nun üzerinde olan Onana ile yollarını ayırarak kaleyi yerli bir isme emanet etmeyi planlıyor.

Bu sayede yabancı kontenjanında ekstra bir kişilik yer açmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, rotasını öncelikle Altay Bayındır'a çevirdi.

DİĞER ADAY MUHAMMED ŞENGEZER

Kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un listesindeki tek isim Altay değil. Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer de kulübün kaleci departmanı tarafından beğeniyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. Muhammed'in transferinde kulübünün talep edeceği bonservis bedeli belirleyici bir rol oynayacak.

TARIK ÇETİN DE BORDO-MAVİLİLERE ÖNERİLDİ

Listenin bir diğer sırasında ise menajerler aracılığıyla önerilen Tarık Çetin bulunuyor. Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki file bekçisi, maliyet açısından en uygun aday olarak değerlendirilse de teknik heyetin bu konuda henüz net bir görüş bildirmediği belirtiliyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
