Altay Bayındır'a Süper Lig'den bir talip daha

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için Süper Lig transfer piyasası hareketlenmeye devam ediyor.



DEVREYE GİREN SON TAKIM TRABZONSPOR



Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a imza atacağı yönündeki iddiaların ardından, tecrübeli eldivene Trabzonspor da talip oldu. Bordo-mavili yönetim, yıllık maliyeti 5 milyon Euro'nun üzerinde olan Onana ile yollarını ayırarak kaleyi yerli bir isme emanet etmeyi planlıyor.



Bu sayede yabancı kontenjanında ekstra bir kişilik yer açmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, rotasını öncelikle Altay Bayındır'a çevirdi.



DİĞER ADAY MUHAMMED ŞENGEZER





Kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un listesindeki tek isim Altay değil. Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer de kulübün kaleci departmanı tarafından beğeniyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. Muhammed'in transferinde kulübünün talep edeceği bonservis bedeli belirleyici bir rol oynayacak.



TARIK ÇETİN DE BORDO-MAVİLİLERE ÖNERİLDİ



Listenin bir diğer sırasında ise menajerler aracılığıyla önerilen Tarık Çetin bulunuyor. Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki file bekçisi, maliyet açısından en uygun aday olarak değerlendirilse de teknik heyetin bu konuda henüz net bir görüş bildirmediği belirtiliyor.







