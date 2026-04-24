24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Junior Olaitan, yine fark yarattı!

Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, kupada Alanyaspor ile oynanan maçta orta sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

calendar 24 Nisan 2026 09:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, takımın önemli ve değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, eksikler nedeniyle Olaitan'ı geçtiğimiz haftalarda sol kanatta oynattı.

Olaitan, eksiklerin geri dönmesiyle birlikte son maçlarda kendi bölgesi olan orta sahaya geçti.

Ortaa sahadaki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, kupada Alanyaspor karşısında oynanan maçta da dikkat çeken ve başarılı bir performans ortaya koydu.

Beşiktaş forması altında 13 maçta süre bulan Junior Olaitan, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
