24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Galatasaray'a Jonathan Rowe için dev rakipler

Bologna, Galatasaray ile birlikte önemli takımların radarında olan Jonathan Rowe için 40 milyon euro talep ediyor.

calendar 24 Nisan 2026 10:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bologna, performansıyla dikkat çeken Jonathan Rowe'un bonservisini belirledi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Manchester United, Chelsea ve Aston Villa, Rowe ile ilgileniyor.

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Bologna, önemli takımların radarında olan 22 yaşındaki futbolcusu için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Bologna, yaz transfer döneminde Jonathan Rowe'u 17 milyon euro bonservisle Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.

BOLOGNA PERFORMANSI

İngiliz kanat oyuncusu, Bologna forması altında çıktığı 38 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
