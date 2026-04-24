Fenerbahçe'de Karim Konate sesleri!

Golcü arayan Fenerbahçe için Afrika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Fenerbahçe, Salzburg'un 22 yaşındaki golcüsü Karim Konate için harekete geçti.

calendar 24 Nisan 2026 10:31
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Karim Konate sesleri!
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de öncelik santrfor transferi...

Birçok oyuncunun ismi sarı-lacivertlilerle anılırken, Afrika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot 225'in haberine göre; Fenerbahçe, RB Salzburg'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli golcüsü Karim Konate'yi gündemine aldı.

"FENERBAHÇE ACELE ETMİYOR"

Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncu geleceği ile ilgili karar vermekte acele etmiyor. Önceliği Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynamak. Avusturya ekibiyle 3 yıldan fazla süre geçirmişti ve artık ayrılmak istiyor. Santrfor arayan Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden biri. Geçen yaz Fransız ekibi Paris FC de Konate'yle ilgilenmişti."

KARIM KONATE KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 21 Mart 2004

DOĞUM YERİ: Fildişi Sahili

BOY / KİLO: 1.78 / 75

POZİSYON: Santrfor

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30 Haziran 2028

TAKIMMAÇGOLASİST
Salzburg 82 40 12
Liefering 18 15 3
Mimosas 12 10 -
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
