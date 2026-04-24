Fenerbahçe'de Karim Konate sesleri!

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de öncelik santrfor transferi...
Birçok oyuncunun ismi sarı-lacivertlilerle anılırken, Afrika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Foot 225'in haberine göre; Fenerbahçe, RB Salzburg'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli golcüsü Karim Konate'yi gündemine aldı.
"FENERBAHÇE ACELE ETMİYOR"
Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncu geleceği ile ilgili karar vermekte acele etmiyor. Önceliği Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynamak. Avusturya ekibiyle 3 yıldan fazla süre geçirmişti ve artık ayrılmak istiyor. Santrfor arayan Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden biri. Geçen yaz Fransız ekibi Paris FC de Konate'yle ilgilenmişti."
KARIM KONATE KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 21 Mart 2004
DOĞUM YERİ: Fildişi Sahili
BOY / KİLO: 1.78 / 75
POZİSYON: Santrfor
SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30 Haziran 2028
Birçok oyuncunun ismi sarı-lacivertlilerle anılırken, Afrika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Foot 225'in haberine göre; Fenerbahçe, RB Salzburg'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli golcüsü Karim Konate'yi gündemine aldı.
"FENERBAHÇE ACELE ETMİYOR"
Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncu geleceği ile ilgili karar vermekte acele etmiyor. Önceliği Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynamak. Avusturya ekibiyle 3 yıldan fazla süre geçirmişti ve artık ayrılmak istiyor. Santrfor arayan Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden biri. Geçen yaz Fransız ekibi Paris FC de Konate'yle ilgilenmişti."
KARIM KONATE KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 21 Mart 2004
DOĞUM YERİ: Fildişi Sahili
BOY / KİLO: 1.78 / 75
POZİSYON: Santrfor
SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30 Haziran 2028