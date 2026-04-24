24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Fenerbahçe için bir derbiden daha fazlası

Fenerbahçe, RAMS Park'ta Galatasaray'ı yenip hem puan farkını 1'e düşürmek hem psikolojik üstünlüğü eline almak hem de ligin bitimine üç maç kala şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelmek istiyor.

24 Nisan 2026 10:43
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe için bir derbiden daha fazlası
Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray karşısında olmak ya da olmamak maçına çıkacak.

RAMS Park'taki bu derbi; sarı-lacivertlilerin, sadece şampiyonluk iddiasını değil, teknik direktör Tedesco ile yönetimin de kaderini belirleyecek.

Fenerbahçe'de tüm planlar bu maç öncesinde galibiyet üzerine yapılmış durumda. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, dev derbiyi yeniden diriliş karşılaşması olarak görüyor.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK HEDEFİ

Fenerbahçe, RAMS Park'ta rakibini yenip, hem puan farkını 1'e düşürmek hem psikolojik üstünlüğü eline geçirmek hem de ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelmek istiyor.

TEDESCO, KARNESİNE GÜVENİYOR

Tedesco da bu dev maç öncesinde derbilerdeki istatistiğine güveniyor.

Ligdeki iki maçta hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u yenen İtalyan teknik adam, Galatasaray ile berabere kalmıştı. Pazar günü Galatasaray'ı da devirip, tüm dengeleri Fenerbahçe lehine çevirmek istiyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
