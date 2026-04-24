24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Futbol liglerinde haftanın maç programı

Türkiye profesyonel futbol liglerinde kıyasıya rekabet, kaldığı yerden devam edecek.

calendar 24 Nisan 2026 10:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 31 ve TFF 1. Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34, Beyaz Grup'ta da 38. hafta karşılaşmalarıyla normal sezon tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

24 Nisan Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

TFF 1. LİG

25 Nisan Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Van Atatürk)

13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan)

16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana)

26 Nisan Pazar:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup

25 Nisan Cumartesi:

13.00 Ankara Demirspor-Güzide Gebzespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 Somaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Soma Nazım Yavuz)

15.00 Aliağa Futbol-Bursaspor (Aliağa Atatürk)

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Menemen FK (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Mardin 1969 Spor-Fethiyespor (Mardin 21 Kasım Şehir)

15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-ISBAŞ Isparta 32 Spor (Bolluca)

15.00 Muşspor-Adanaspor (Muş Şehir)

Beyaz Grup

24 Nisan Cuma:

15.00 Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

25 Nisan Cumartesi:

13.30 Batman Petrolspor-Kepezspor (Batman)

15.00 Altınordu-Sultan Su İnegölspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Merkür Jet Erbaaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor (Elazığ)

15.00 GMG Kastamonuspor-Muğlaspor (Gazi)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.00 Karaman FK-Beykoz Anadoluspor (Yeni Karaman)

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
