Altay'dan Ata Demirer'e jest

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, komedyen Ata Demirer'e jest yaptı.

24 Nisan 2026 12:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig'de kümede kalarak sezonu tamamlayan Altay'da teknik direktör Mehmet Can Karagöz, takım kaptanları Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah, İzmir'de bir araya geldikleri ünlü komedyen Ata Demirer'e isminin yazılı olduğu 35 numaralı siyah-beyazlı forma hediye etti. Teknik patron Karagöz'ün tecrübeli oyuncuları Urla'da sezon sonu teşekkür yemeğine davet ettiği öğrenilirken, futbolcuların yemek yiyecekleri restorana yürüdükleri sırada yan restoranda gördükleri Ata Demirer'in yanına gidip ünlü isimle sohbet ettikleri belirtildi.

Altaylı merhum sanatçı Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği, 'Gündüzüm Seninle' şarkısının Altay tribünlerinde söylenmesiyle siyah-beyazlı kulübe sempati duymaya başlayan, geçen yıl Altay 19on4 Store lisanslı ürün mağazasından alışverişi yapan Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde Altay armalı kıyafetlerle poz vermişti. Ata Demirer'in Altay'a olan sevgisini bilen teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün telefonla kulübün malzemecisini arayarak forma, eşofman, tişört gibi Altay lisanslı ürünlerini temin ettirdiği kaydedildi. Formanın 45 dakika içerisinde hazırlatılıp Urla'ya motorla getirildiği öğrenildi.

ATA DEMİRER'DEN ALTAY'A ÖVGÜ

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in Altay'ın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Altaylılarla hatıra fotoğrafı çektiren ve siyah-beyazlıları samimi bir şekilde karşılayan Demirer'in kulübe davet edildiği dile getirildi. Demirer'in yeni sezonda İzmir temsilcisine başarı dileyerek, "Kümede kaldığınız için sizi tebrik ederim. Daha iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Yakında görüşeceğiz" mesajı verdiği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
