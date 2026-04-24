Manchester City'de hedef Enzo Fernandez

Manchester City, Chelsea'den Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ile ilgileniyor.

calendar 24 Nisan 2026 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de hedef Enzo Fernandez
Manchester City, Chelsea'den Enzo Fernandez'i gündemine aldı.

İngiliz ekibi, Bernardo Silva'nın sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

MANCHESTER CITY DEĞERLENDİRİYOR

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester City, Chelsea'den Enzo Fernandez'i de değerlendiriyor. Manchester City, Enzo Fernandez konusunda henüz kesin karar vermedi.

Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson da Manchester City'nin orta saha adayları arasında yer alıyor.

Enzo Fernandez ile Real Madrid'in de adı geçiyor. İspanyol devinin, 25 yaşındaki futbolcu konusunda adım atmayacağı ise şu anda belirsizliğini koruyor.

REAL AÇIKLAMASI KRİZ ÇIKARDI!

Enzo Fernandez, sezon içerisinde Real Madrid ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle kısa bir süre kala kadro dışı kalmıştı. Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenior ile yolların ayrılması da Enzo Fernandez'in geleceği adına belirleyici olabilir.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de bu sezon 48 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
