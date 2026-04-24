Manchester City'de hedef Enzo Fernandez

Manchester City, Chelsea'den Enzo Fernandez'i gündemine aldı.



İngiliz ekibi, Bernardo Silva'nın sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.



MANCHESTER CITY DEĞERLENDİRİYOR



The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester City, Chelsea'den Enzo Fernandez'i de değerlendiriyor. Manchester City, Enzo Fernandez konusunda henüz kesin karar vermedi.



Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson da Manchester City'nin orta saha adayları arasında yer alıyor.



Enzo Fernandez ile Real Madrid'in de adı geçiyor. İspanyol devinin, 25 yaşındaki futbolcu konusunda adım atmayacağı ise şu anda belirsizliğini koruyor.



REAL AÇIKLAMASI KRİZ ÇIKARDI!



Enzo Fernandez, sezon içerisinde Real Madrid ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle kısa bir süre kala kadro dışı kalmıştı. Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenior ile yolların ayrılması da Enzo Fernandez'in geleceği adına belirleyici olabilir.



SEZON PERFORMANSI



Chelsea'de bu sezon 48 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.



