24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Towns: "Ömür boyu Knicks'te kalmak istiyorum"

New York Knicks yıldızı Karl-Anthony Towns, uzun vadede takımda kalma isteğini güçlü şekilde dile getirdi.

calendar 24 Nisan 2026 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Oyuncuya yakın bir kaynak, Towns'un bu konudaki arzusunu şu sözlerle aktardı:

"Burada her şeyin yolunda gitmesini çok istiyor. Ömür boyu bir Knicks oyuncusu olmak istiyor."

Ancak Towns'un playoff performansı ve başantrenör Mike Brown sistemindeki rolü, lig genelinde eleştirilerin odağında.

Knicks yönetiminin, kulüp sahibi James Dolan'ın direktifi doğrultusunda 1999'dan bu yana ilk NBA Finalleri'ne ulaşma hedefi bulunuyor.

Towns'un sözleşmesinde iki yıl daha bulunuyor. 2026-27 sezonu için 57.7 milyon dolar kazanacak olan yıldız oyuncunun, 2027-28 için 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu da mevcut.

Bu yüksek maaş, Towns'u olası bir Giannis Antetokounmpo takasında Knicks'in en değerli parçası haline getiriyor.

Lig kaynaklarına göre Bucks ile Knicks, geçtiğimiz yaz Antetokounmpo merkezli özel görüşmeler gerçekleştirdi. Milwaukee'nin çalkantılı sezonunun ardından bu sürecin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Towns'un hücumdaki kullanımı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu sezon maç başına 13.8 şut kullanarak kariyerinin en düşük seviyesine inerken, sayı ortalaması da 20.1 ile çaylak sezonundan bu yana en düşük seviyede kaldı.

Doğu Konferansı'ndaki bazı yardımcı antrenörler, Mike Brown'ın Towns'u nasıl kullandığını sorguluyor.

Bir rakip takım yöneticisi ise şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer hedefe ulaşamazlarsa, yani Finallere kalamazlarsa — Bridges dışında, çünkü onun için tüm draft hakları verildi — en büyük eleştiriyi Towns alır. Çünkü Brunson eleştirilmez, ama Towns'un beklentileri karşılayamadığı söylenir. Özellikle de Giannis gibi bir ihtimal varken."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
