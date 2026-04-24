Towns: 'Ömür boyu Knicks'te kalmak istiyorum'

New York Knicks yıldızı Karl-Anthony Towns, uzun vadede takımda kalma isteğini güçlü şekilde dile getirdi.



Oyuncuya yakın bir kaynak, Towns'un bu konudaki arzusunu şu sözlerle aktardı:



"Burada her şeyin yolunda gitmesini çok istiyor. Ömür boyu bir Knicks oyuncusu olmak istiyor."



Ancak Towns'un playoff performansı ve başantrenör Mike Brown sistemindeki rolü, lig genelinde eleştirilerin odağında.



Knicks yönetiminin, kulüp sahibi James Dolan'ın direktifi doğrultusunda 1999'dan bu yana ilk NBA Finalleri'ne ulaşma hedefi bulunuyor.



Towns'un sözleşmesinde iki yıl daha bulunuyor. 2026-27 sezonu için 57.7 milyon dolar kazanacak olan yıldız oyuncunun, 2027-28 için 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu da mevcut.



Bu yüksek maaş, Towns'u olası bir Giannis Antetokounmpo takasında Knicks'in en değerli parçası haline getiriyor.



Lig kaynaklarına göre Bucks ile Knicks, geçtiğimiz yaz Antetokounmpo merkezli özel görüşmeler gerçekleştirdi. Milwaukee'nin çalkantılı sezonunun ardından bu sürecin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.



Towns'un hücumdaki kullanımı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu sezon maç başına 13.8 şut kullanarak kariyerinin en düşük seviyesine inerken, sayı ortalaması da 20.1 ile çaylak sezonundan bu yana en düşük seviyede kaldı.



Doğu Konferansı'ndaki bazı yardımcı antrenörler, Mike Brown'ın Towns'u nasıl kullandığını sorguluyor.



Bir rakip takım yöneticisi ise şu değerlendirmede bulundu:



"Eğer hedefe ulaşamazlarsa, yani Finallere kalamazlarsa — Bridges dışında, çünkü onun için tüm draft hakları verildi — en büyük eleştiriyi Towns alır. Çünkü Brunson eleştirilmez, ama Towns'un beklentileri karşılayamadığı söylenir. Özellikle de Giannis gibi bir ihtimal varken."



