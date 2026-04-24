24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

İtalyan bakandan şok sözler: "Utanç verici"

Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, İran yerine ülkesi İtalya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma önerisini "utanç verici" olarak değerlendiriyor.

calendar 24 Nisan 2026 14:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli bir temsilcisinin gündeme getirdiği 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılması önerisiyle ilgili, "Bunu utanç verici buluyorum. Ben olsam utanırdım." dedi.
Politico haber sitesinde yer alan habere göre, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giorgetti konuyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Giorgetti, "Donald Trump'ın özel temsilcisinin bunu talep ettiğine dair haberi okudum. Bunu utanç verici buluyorum. Ben olsam utanırdım." diye konuştu.

"FUTBOL SİYASETİN DEĞİL, HALKINDIR"

Öte yandan, İran'ın Roma Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan dün yaptığı açıklamada, ABD'yi İran'ı Dünya Kupası'ndan dışlamaya çalışmakla eleştirdi.

Futbolun siyasetçilere değil halka ait olduğu belirtilen açıklamada, bu girişimin "İranlı 11 gencin sahadaki varlığından korkan ABD'nin ahlaki iflasını" gösterdiği ifade edildi.

TARTIŞMA YARATAN ÖNERİ

Financial Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın özel temsilcilerinden İtalyan asıllı Paolo Zampolli, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine, kupaya kısa süre önce eleme turlarında veda eden İtalya'nın katılmasını önermişti.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılması önerisini "uygunsuz" olarak nitelendirmişti.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
