Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise

İspanyol devi Real Madrid, Bayern Münih forması giyen Michael Olise için tarihi bir transfer hamlesine hazırlanıyor. İddiaya göre Madrid ekibi, Fransız yıldız için 160 milyon euroyu aşan bir teklif sunmayı planlıyor.



BERNABEU'DAKİ PERFORMANS KARARI TETİKLEDİ



Alman gazeteci Christian Falk'ın haberine göre; Olise, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Santiago Bernabeu'da oynanan ve Bayern Münih'in 2-1 kazandığı karşılaşmada sergilediği performansla Real Madrid'in transfer listesinde zirveye yerleşti.



24 yaşındaki oyuncu, Harry Kane'in golünde asist yaparken, maç boyunca Madrid savunmasına zor anlar yaşattı. Fransız yıldızın bu performansıyla Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi isimlerin önüne geçtiği ifade edildi.



160-165 MİLYON EURO'LUK TEKLİF HAZIR



Haberde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Olise transferi için düğmeye bastığı ve kulübün 160 ila 165 milyon euro arasında bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.



Michael Olise, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde bu sezon adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda 16 gol ve 24 asistlik performans sergileyerek Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.



BAYERN'DEN NET MESAJ: SATILIK DEĞİL



Öte yandan Bayern Münih cephesi, oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmıyor. Sportif direktör Max Eberl, Olise için gelen tekliflerin değerlendirilmeyeceğini açık bir şekilde dile getirdi.



