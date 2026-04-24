24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise

Real Madrid, Bayern Münih forması giyen Fransız yıldız Michael Olise için dev bir teklife hazırlanıyor...

calendar 24 Nisan 2026 17:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
İspanyol devi Real Madrid, Bayern Münih forması giyen Michael Olise için tarihi bir transfer hamlesine hazırlanıyor. İddiaya göre Madrid ekibi, Fransız yıldız için 160 milyon euroyu aşan bir teklif sunmayı planlıyor. 

BERNABEU'DAKİ PERFORMANS KARARI TETİKLEDİ

Alman gazeteci Christian Falk'ın haberine göre; Olise, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Santiago Bernabeu'da oynanan ve Bayern Münih'in 2-1 kazandığı karşılaşmada sergilediği performansla Real Madrid'in transfer listesinde zirveye yerleşti.

24 yaşındaki oyuncu, Harry Kane'in golünde asist yaparken, maç boyunca Madrid savunmasına zor anlar yaşattı. Fransız yıldızın bu performansıyla Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi isimlerin önüne geçtiği ifade edildi.

160-165 MİLYON EURO'LUK TEKLİF HAZIR

Haberde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Olise transferi için düğmeye bastığı ve kulübün 160 ila 165 milyon euro arasında bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Michael Olise, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde bu sezon adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda 16 gol ve 24 asistlik performans sergileyerek Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.

BAYERN'DEN NET MESAJ: SATILIK DEĞİL

Öte yandan Bayern Münih cephesi, oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmıyor. Sportif direktör Max Eberl, Olise için gelen tekliflerin değerlendirilmeyeceğini açık bir şekilde dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
