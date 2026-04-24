Alaçatı Ot Festivali ne zaman 2026? Tarihi belli oldu!

Balizlerini hazırlayıp rüzgarın ve lezzetin başkenti Çeşme'nin yolunu tutmak isteyen gezginler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o muhteşem kortej yürüyüşü ve şenlikler hangi gün başlıyor?

Kısa, net ve yıllık izin/tatil planlarınızı anında yaptıracak o müjdeli cevap: 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü başladı ve 26 Nisan 2026 Pazar gününe kadar tüm coşkusuyla devam edecek!

Bu yıl festival komitesi tarafından yapılan muazzam bir planlamayla etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatilini de kapsayacak şekilde tam 7 güne yayıldı. Şu an anlık olarak devam eden festivalde, sokağın o taş dokusuna dizilmiş ahşap stantlarda yöresel otlar, el emeği tasarım ürünleri ve nefis mezeler ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle bu hafta sonu (25-26 Nisan) katılımın zirve noktasına ulaşması bekleniyor.

Her yıl farklı bir Ege otunu ve felsefeyi merkezine alan festivalin bu yılki (2026) ana teması "Köklerden Dünya'ya" olarak belirlendi. Yerel değerlerin global gastronomiyle buluşmasını hedefleyen festivalde bu yıl öne çıkan etkinlikler şunlar:

Stantlar ve Köy Pazarı: 23 Nisan itibarıyla tam kapasite açılan ve sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar hizmet veren yöresel ürün ve yemek stantları festivalin kalbini oluşturuyor.

Gastronomi Atölyeleri ve Yarışmalar: Ege'nin en iyi ot yemeği yarışmaları büyük bir çekişmeye sahne olurken, usta şefler tarafından yöresel mutfak sırlarının paylaşıldığı workshoplar düzenleniyor.

Minik Şefler Mutfakta: 23 Nisan tatiline denk gelmesi sebebiyle, bu yıl mutfak sahnesi çocuklara da ayrılarak "minik şefler" için özel gastronomi atölyeleri gerçekleştirildi.

Kortej ve Sokak Müzisyenleri: Dar Alaçatı sokakları boyunca gün boyu süren canlı müzik performansları ve rengarenk kortej geçişleri, festivalin o meşhur coşkusunu zirveye taşıyor.

Henüz yola çıkmamış olanlar için bu hafta sonu Ege'nin bu muazzam şölenini kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz!