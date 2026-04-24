24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"

Performans uzmanı Nick Warburton, Liverpool forması giyen Fransız yıldız Hugo Ekitike'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Nisan 2026 18:19
Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Genç oyuncunun durumu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. 

"İYİ BİR ŞEKİLDE İYİLEŞECEKTİR"

Sakatlık sürecini değerlendiren performans uzmanı Nick Warburton, 23 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecine dair umutlu konuştu: 

"Bu çok talihsiz bir sakatlık. Oyuncunun önce medikal olarak 'oynayabilir' hale gelmesi, ardından kondisyon ve maç temposu açısından 'iyi oynayabilir' seviyeye ulaşması zaman alacaktır. Ancak Ekitike genç ve sağlıklı, bu yüzden büyük ihtimalle iyi bir şekilde iyileşecektir." 

"PSİKOLOJİK OLARAK DURUMU KABULLENMELİDİR"

Warburton, uzun süreli sakatlıklarda mental sürecin önemine de dikkat çekti:

"Bu tür sakatlıklarda ilk aşama, oyuncunun psikolojik olarak durumu kabullenmesidir. Futboldan uzak kalacağı süreyi kabul ettiğinde süreç daha sağlıklı ilerler. Oyuncunun odağını rehabilitasyon ve fiziksel çalışmalara çevirmesi gerekir."

Deneyimli isim, sakat oyuncuların süreçte takıma katkı sağlayabileceğini de vurguladı:

"Sakat futbolcular da takım toplantılarında yer alarak bilgi ve tecrübeleriyle katkı sunabilir. Ayrıca bu süreç, normal sezonda geliştirilemeyen fiziksel özellikler üzerinde çalışma fırsatı yaratır."

Liverpool sağlık ekibinin oyuncunun iyileşme sürecini en iyi şekilde yönetmeye çalışacağını belirten Warburton, beslenme, takviyeler ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etti.

SEZON PERFORMANSI

Hugo Ekitike, geçtiğimiz yaz Eintracht Frankfurt'tan Liverpool'a transfer olmuştu. Fransız forvet, bu sezon tüm kulvarlarda 17 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
