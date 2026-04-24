Nick Warburton: 'Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek'

Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Genç oyuncunun durumu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.



"İYİ BİR ŞEKİLDE İYİLEŞECEKTİR"



Sakatlık sürecini değerlendiren performans uzmanı Nick Warburton, 23 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecine dair umutlu konuştu:



"Bu çok talihsiz bir sakatlık. Oyuncunun önce medikal olarak 'oynayabilir' hale gelmesi, ardından kondisyon ve maç temposu açısından 'iyi oynayabilir' seviyeye ulaşması zaman alacaktır. Ancak Ekitike genç ve sağlıklı, bu yüzden büyük ihtimalle iyi bir şekilde iyileşecektir."



"PSİKOLOJİK OLARAK DURUMU KABULLENMELİDİR"



Warburton, uzun süreli sakatlıklarda mental sürecin önemine de dikkat çekti:



"Bu tür sakatlıklarda ilk aşama, oyuncunun psikolojik olarak durumu kabullenmesidir. Futboldan uzak kalacağı süreyi kabul ettiğinde süreç daha sağlıklı ilerler. Oyuncunun odağını rehabilitasyon ve fiziksel çalışmalara çevirmesi gerekir."



Deneyimli isim, sakat oyuncuların süreçte takıma katkı sağlayabileceğini de vurguladı:



"Sakat futbolcular da takım toplantılarında yer alarak bilgi ve tecrübeleriyle katkı sunabilir. Ayrıca bu süreç, normal sezonda geliştirilemeyen fiziksel özellikler üzerinde çalışma fırsatı yaratır."



Liverpool sağlık ekibinin oyuncunun iyileşme sürecini en iyi şekilde yönetmeye çalışacağını belirten Warburton, beslenme, takviyeler ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etti.



SEZON PERFORMANSI



Hugo Ekitike, geçtiğimiz yaz Eintracht Frankfurt'tan Liverpool'a transfer olmuştu. Fransız forvet, bu sezon tüm kulvarlarda 17 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.



