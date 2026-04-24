Nick Warburton: 'Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek'

Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Genç oyuncunun durumu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.
"İYİ BİR ŞEKİLDE İYİLEŞECEKTİR"
Sakatlık sürecini değerlendiren performans uzmanı Nick Warburton, 23 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecine dair umutlu konuştu:
"Bu çok talihsiz bir sakatlık. Oyuncunun önce medikal olarak 'oynayabilir' hale gelmesi, ardından kondisyon ve maç temposu açısından 'iyi oynayabilir' seviyeye ulaşması zaman alacaktır. Ancak Ekitike genç ve sağlıklı, bu yüzden büyük ihtimalle iyi bir şekilde iyileşecektir."
"PSİKOLOJİK OLARAK DURUMU KABULLENMELİDİR"
Warburton, uzun süreli sakatlıklarda mental sürecin önemine de dikkat çekti:
"Bu tür sakatlıklarda ilk aşama, oyuncunun psikolojik olarak durumu kabullenmesidir. Futboldan uzak kalacağı süreyi kabul ettiğinde süreç daha sağlıklı ilerler. Oyuncunun odağını rehabilitasyon ve fiziksel çalışmalara çevirmesi gerekir."
Deneyimli isim, sakat oyuncuların süreçte takıma katkı sağlayabileceğini de vurguladı:
"Sakat futbolcular da takım toplantılarında yer alarak bilgi ve tecrübeleriyle katkı sunabilir. Ayrıca bu süreç, normal sezonda geliştirilemeyen fiziksel özellikler üzerinde çalışma fırsatı yaratır."
Liverpool sağlık ekibinin oyuncunun iyileşme sürecini en iyi şekilde yönetmeye çalışacağını belirten Warburton, beslenme, takviyeler ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etti.
SEZON PERFORMANSI
Hugo Ekitike, geçtiğimiz yaz Eintracht Frankfurt'tan Liverpool'a transfer olmuştu. Fransız forvet, bu sezon tüm kulvarlarda 17 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de Karim Konate sesleri!
-
9
Michael Eneramo, hayatını kaybetti
-
8
F.Bahçe derbide 'fabrika ayarı'na dönecek!
-
7
Fenerbahçe'de 100 milyon dolarlık proje!
-
6
Domenico Tedesco'dan derbi için kaleci kararı!
-
5
Arda Güler sakatlandı: Dünya Kupası tehlikesi
-
4
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı
-
3
Arda Güler'e ilk telefon Montella'dan
-
2
Fenerbahçe'den tepki: "Galatasaray arsızlık yapıyor"
-
1
Galatasaray'dan Victor Osimhen için savunma!
- 19:29 Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
- 19:19 Carlos Alcaraz, Roland Garros'tan çekildi
- 19:17 Kayserispor'da yönetime el konuldu!
- 18:50 Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"
- 18:19 Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"
- 18:05 Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'dam bronz madalya
- 17:56 Manchester United'dan çifte transfer hamlesi
- 17:41 Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
- 16:47 İspanyolları eleyen Zeynep Sönmez, Madrid'de 3. tura çıktı
- 16:35 Samsunspor'dan açıklama: "TFF'ye güvenimiz kalmadı"
- 16:19 Eyüpspor, sahasında Gaziantep'i ağırlıyor
- 16:05 Michael Eneramo, hayatını kaybetti
- 15:58 FIFA'nın yeni planı ortalığı karıştırdı, lig maçları artık...
- 15:53 Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası!
- 15:42 Trabzonspor, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ı unutmadı
- 15:35 Türkiye, 6 yıl aranın ardından Formula 1'e kavuşuyor!
- 15:25 Jose Mourinho için Real Madrid gelişmesi!
- 15:17 EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu
- 15:07 Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i resmileşti!
- 15:00 Erol Bulut'tan derbi için değerlendirme
- 14:56 Fenerbahçe'de Asensio bireysel çalıştı
- 14:47 İtalyan bakandan şok sözler: "Utanç verici"
- 14:42 Michael Carrick'ten geleceği için açıklama
- 14:36 FIBA Merkez Kurulu, 2026 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi
- 14:36 Süper Lig'de 13 takımın 34 farklı hocası
- 14:31 Bursapor yeni projelere imza atacak
- 14:28 'Lanet takım': 107 günün öyküsü!
- 14:10 Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Yushan Zhuang'ı transfer etti
- 14:07 Tottenham'dan Senesi ile prensip anlaşması!
- 14:06 Türk Telekom eSüper Kupa'da şampiyon Kocaelispor oldu
- 14:04 Mike James - Monaco birlikteliği sona eriyor!
- 13:46 Gaziantep'de 7 sezonda 3'üncü yabancı hoca!
- 13:43 Galatasaray'dan Emircan Gürlük sürprizi!
- 13:39 TFF 2. Lig'de normal sezonun son haftası
- 13:39 Karşıyaka'dan çocuklar için örnek kampanya
- 13:35 Kazalarla kararan dünyası şampiyonluklarla aydınlanıyor
- 13:32 Ufuk Şansal: ''Bu sezonu unutulmaz kılalım diye birbirimize söz vermiştik''
- 13:31 Bayern Münih'ten Neuer için yalanlama!
- 13:29 Derbide kalecilere büyük görev düşüyor
- 13:25 Roma'da Ranieri'nin görevine son verildi
- 13:24 Vincent Kompany: "Bu eleştiriler doğru değil"
- 13:15 Towns: "Ömür boyu Knicks'te kalmak istiyorum"
- 13:14 "Giannis ile Bucks yönetimi arasında iletişim kopukluğu var" iddiası
- 13:13 Alanya Belediyespor Voleybol'un hedefi "sürdürülebilir başarı"
- 13:13 Lakers'ta Austin Reaves'in durumu güncellendi: 3. maç için şüpheli
- 13:12 Bucks, başantrenörlük için Taylor Jenkins ile anlaşma aşamasında
- 13:11 Wembanyama, Portland deplasmanına takımla gidiyor; 3. maçtaki durumu belirsiz
- 13:10 Derrick White, 2025-26 sezonu NBA Sportmenlik Ödülü'nü kazandı
- 13:06 Mustafa Yumlu: "Hak ettiğimiz Süper Lig'teyiz"
- 12:56 Petkimspor'un Beşiktaş deplasmanı ertelendi
- 12:53 Fenerbahçe'de 100 milyon dolarlık proje!
- 12:46 İbrahim Çolak'ın "tek eksiği" olimpiyat madalyası
- 12:46 PFDK'dan Metin Öztürk kararı
- 12:45 Göztepe 3 eksikle Antalya'yı ağırlayacak
- 12:36 Manchester City'de hedef Enzo Fernandez
- 12:34 Altay'dan Ata Demirer'e jest
- 12:29 İtalyan futbolunda yeni skandal: fuhuş
- 12:28 Altınordu perdeyi İnegölspor'la kapatıyor
- 12:22 Sefer Yılmaz: ''Play-off'a iyi hazırlanacağız''
- 12:18 Aliağa, şampiyon Bursa'yı ağırlayacak
Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"
Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"
Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
Jose Mourinho için Real Madrid gelişmesi!
Michael Carrick'ten geleceği için açıklama
'Lanet takım': 107 günün öyküsü!
Tottenham'dan Senesi ile prensip anlaşması!
Bayern Münih'ten Neuer için yalanlama!
Roma'da Ranieri'nin görevine son verildi
