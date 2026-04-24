24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Eyüpspor, sahasında Gaziantep'i ağırlıyor

Düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Eyüpspor, yeni teknik direktör değişikliği yaşayan Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak.

calendar 24 Nisan 2026 16:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ikas Eyüpspor, Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK ile sahasında mücadele edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Sazondaki 30 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 17 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, 25 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

Geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen eflatun-sarılı ekip, ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

Eyüpspor'da tedavilerine devam edilen Emre Akbaba ve Dorin Rotariu'nın yanı sıra Angel Torres ile kırmızı kart cezalısı Anıl Yaşar, forma giyemeyecek.

Ceza sınırındaki Jankat Yılmaz ve Jerome Onguene, yarınki mücadelede sarı kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Kayserispor müsabakasında görev yapamayacak.

Gaziantep'te ilk devre oynanan karşılaşmayı Eyüpspor, 2-1 kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
