Fenerbahçe'de 100 milyon dolarlık proje!

Fenerbahçe, kulübün mali yapısına büyük destek olacak dev gayrimenkul projelerinde ilk somut adımı attı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Riva'daki gayrimenkul projesinde beklenen anlaşma sağlandı ve resmi imzalar atıldı. Bu anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına ilk etapta tam 30 milyon dolarlık nakit girişi sağlanacak.
Üstelik bu meblağ, projenin sadece açılış perdesini oluşturuyor. Devam eden süreçte Riva projesi, her yıl düzenli gelir üreterek kulübün kalıcı finansal dayanaklarından biri haline gelecek.
TOPLAM GELİR 100 MİLYON DOLAR
Sarı-lacivertlilerde gayrimenkul atılımları hız kesmeden devam edecek. Riva projesi bu operasyonun sadece başlangıcı.
Kısa süre içerisinde diğer projeler de peş peşe devreye alınacak. Tüm bu hamlelerin sonucunda kulübün gayrimenkullerden elde edeceği toplam gelir 100 milyon doları bulacak.
KASADAN TEK BİR KURUŞ BİLE ÇIKMAYACAK!
100 milyon dolarlık gelir hedeflenen bu projeler bütününün tamamı, Fenerbahçe'nin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan hayata geçirilecek.
Yönetim, kulübün öz kaynaklarını riske atmadan sıfır maliyetle büyük bir ekonomik döngü yaratmış olacak.
