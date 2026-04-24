24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Fenerbahçe'de 100 milyon dolarlık proje!

Fenerbahçe, 100 milyon dolar gelir beklenen gayrımenkul projelerinin ilkinden 30 milyon dolar nakit elde edecek.

calendar 24 Nisan 2026 12:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, kulübün mali yapısına büyük destek olacak dev gayrimenkul projelerinde ilk somut adımı attı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Riva'daki gayrimenkul projesinde beklenen anlaşma sağlandı ve resmi imzalar atıldı. Bu anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına ilk etapta tam 30 milyon dolarlık nakit girişi sağlanacak.

Üstelik bu meblağ, projenin sadece açılış perdesini oluşturuyor. Devam eden süreçte Riva projesi, her yıl düzenli gelir üreterek kulübün kalıcı finansal dayanaklarından biri haline gelecek.

TOPLAM GELİR 100 MİLYON DOLAR

Sarı-lacivertlilerde gayrimenkul atılımları hız kesmeden devam edecek. Riva projesi bu operasyonun sadece başlangıcı.

Kısa süre içerisinde diğer projeler de peş peşe devreye alınacak. Tüm bu hamlelerin sonucunda kulübün gayrimenkullerden elde edeceği toplam gelir 100 milyon doları bulacak.

KASADAN TEK BİR KURUŞ BİLE ÇIKMAYACAK!

100 milyon dolarlık gelir hedeflenen bu projeler bütününün tamamı, Fenerbahçe'nin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan hayata geçirilecek.

Yönetim, kulübün öz kaynaklarını riske atmadan sıfır maliyetle büyük bir ekonomik döngü yaratmış olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
