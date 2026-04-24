24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Fenerbahçe'nin Seyrantepe'de bileği bükülmüyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında oynanan 16 derbinin 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi.

calendar 24 Nisan 2026 12:07 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 12:10
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Galatasaray ile Seyrantepe'de bugüne kadar oynadığı 16 derbide istediği sonuçları aldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta karşılaşacak. İki ekip, 15 Ocak 2011 tarihinde açılan statta ligde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 16 maçın 11'inda mağlubiyet görmedi. Karşılaşmalarda 5'er kez Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyeti yaşandı, 6 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray 16 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe ise 13 kez fileleri havalandırdı.

SON 10 MAÇTA 1 KEZ MAĞLUP

Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında 1 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 derbiden galibiyetle ayrılan taraf olurken, 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

SEYRANTEPE'DE İLK RANDEVU FENERBAHÇE'NİN

RAMS Park'ta oynanan ilk derbiden galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, 18 Mart 2011 tarihinde Seyrantepe'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin gollerini Semih Şentürk ve Alex de Souza kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü Colin Kazım-Richards attı.

Bu karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray'ın yeni evi Seyrantepe'de yaşadığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

EN GOLCÜ SNEİJDER

Galatasaray'ın Seyrantepe'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Wesley Sneijder oldu.

Hollandalı yıldız oyuncu, RAMS Park'taki maçlarda sarı-lacivertlilere karşı 3 gol kaydetti.

Sneijder'i 2'şer golle Selçuk İnan, Nicolo Zaniolo ve Alex de Souza takip etti. Colin Kazım-Richards, Semih Şentürk, Emmanuel Eboue, Johan Elmander, Felipe Melo, Miroslav Stoch, Reto Ziegler, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Josef de Souza, Ryan Donk, Martin Linnes, Mathieu Valbuena, Jailson, Kerem Aktürkoğlu, Mesut Özil, Miguel Crespo, Mauro Icardi ve Çağlar Söyüncü de derbide birer gol kaydetti.

Ayrıca Fenerbahçeli Bekir İrtegün, 16 Aralık 2012'de oynanan derbide kendi kalesine bir gol attı.

SEYRANTEPE'DE DERBİ TABLOSU

Stadın açıldığı 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerin sonuçları şu şekilde:

Sezon

 Tarih

 Sonuçlar (GS-FB)
2010-2011

 18.03.2011

 1-2
2011-2012

 07.12.2011

 3-1
2011-2012

 22.04.2012

 1-2
2012-2013

 16.12.2012

 2-1
2013-2014

 06.04.2014

 1-0
2014-2015

 18.10.2014

 2-1
2015-2016

 13.04.2016

 0-0
2016-2017

 23.04.2017

 0-1
2017-2018

 22.10.2017

 0-0
2018-2019

 02.11.2018

 2-2
2019-2020

 28.09.2019

 0-0
2020-2021

 27.09.2020

 0-0
2021-2022

 21.11.2021

 1-2
2022-2023

 04.06.2023

 3-0
2023-2024

 19.05.2024

 0-1
2024-2025

 24.02.2025

 0-0
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.