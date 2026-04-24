Kayserispor maçı bedava!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında Cumartesi günü oynanacak kritik mücadele öncesinde dikkat çeken bir karar alındı. Karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olacağı açıklanırken, stadyuma girişte Passolig şartının da aranmayacağı bildirildi.



Kayserispor Kulübü tarafından daha önce biletlerin 38 TL'den satışa sunulmasının ardından, mahalle muhtarları da harekete geçti. Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşların Passolig zorunluluğu olmaksızın maça katılabileceği öğrenildi.



Mahalle muhtarları harekete geçerek maça gitmek isteyen vatandaşların listesini oluşturmaya başladı. Ayrıca organizasyon kapsamında taraftarların otobüslerle stadyuma taşınacağı da duyuruldu.



HABER: Faruk Aydemir



