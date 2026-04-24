24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Kayserispor maçı bedava!

Kayserispor – Çaykur Rizespor maçında biletler ücretsiz hale getirildi, Passolig şartı ise kaldırıldı.

calendar 24 Nisan 2026 11:19 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 11:48
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında Cumartesi günü oynanacak kritik mücadele öncesinde dikkat çeken bir karar alındı. Karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olacağı açıklanırken, stadyuma girişte Passolig şartının da aranmayacağı bildirildi.

Kayserispor Kulübü tarafından daha önce biletlerin 38 TL'den satışa sunulmasının ardından, mahalle muhtarları da harekete geçti. Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşların Passolig zorunluluğu olmaksızın maça katılabileceği öğrenildi.

Mahalle muhtarları harekete geçerek maça gitmek isteyen vatandaşların listesini oluşturmaya başladı. Ayrıca organizasyon kapsamında taraftarların otobüslerle stadyuma taşınacağı da duyuruldu.

HABER: Faruk Aydemir

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.