24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Sefer Yılmaz: ''Play-off'a iyi hazırlanacağız''

Bodrumspor teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, Amed maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Nisan 2026 12:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol 1'inci Lig'de pazar günü Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik sorumlu Sefer Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Play-off oynamayı resmen garantileyen yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürerken, Yılmaz, "İlk hedefimiz Play-Off'a girmekti, bunu başardık. Ancak dördüncülük ya da beşincilik çok daha önemli. Kalan iki maçı yenilmeden bitirip play-offlara avantajlı girmek istiyoruz. Son Erzurumspor FK maçında istediklerimizi sahaya yansıttık. Belki galip gelemedik ama oyun üstünlüğü ve gol pozisyonu üstünlüğü özellikle bizdeydi" dedi.

Play-off maçlarında taraftarın desteğine çok ihtiyaç duyacaklarını belirten Yılmaz, "Seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca arkamızda oldular. Erzurumspor FK maçında da bizi çok iyi desteklediler. Yine aynı şekilde destek istiyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. Amed Sportif maçına istekli hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Genç oyunculara yatırım yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Yıllardır özellikle genç oyunculara bu kadar fazla yatırım yapan bir kulüp ben neredeyse görmedim. İlk 11 olarak ilk devrede 4-5 arkadaşımız forma giydi. Daha sonra 10'a yakın genç futbolcumuz oynadı. Demek ki gençlerle oluyormuş. Keşke bu arkadaşlarımıza daha önce şans verseydik" yorumunu yaptı.

''PLANLARIMIZI HAZIRLADIK"

Play-off eşleşmelerinde her durumun değişken olabileceğini ifade eden Sefer Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle tek maçlar çok değişken olabiliyor. Biz bütün planlarımızı play-offta final oynayacak şekilde yapıyoruz. Herkesi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün planımız finale en hazır, kendine güveni en yüksek kadroyla çıkmak. Hem yarışmacı hem de oyuncu yetiştiren bir Bodrum FK kültürünün inşallah devamı gelecek. Bu vizyon Süper Lig'de de devam ederse bizim adımıza çok iyi olur. Oyuncu satmamız, buradan bir gelir elde etme imkanımız da çok daha fazla olacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
