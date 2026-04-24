Arda Güler'e ilk telefon Montella'dan

A Milli Takım'ın Real Madrid forması giyen yıldız futbolcusu Arda Güler sakatlandı.



Geçtiğimiz salı günü Deportivo Alaves ile oynanan maçın 58. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan 21 yaşındaki yıldız, takımının dünkü çalışmasına da katılamadı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, milli futbolcunun uyluk kasında zedelenme meydana geldiği duyuruldu. Arda'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Genç oyuncu, La Liga'da 6 maçı kalan Real Madrid için sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.



MONTELLA HAREKETE GEÇTİ



Bu gelişme üzerine A Milli Takım heyeti harekete geçti. Teknik direktör Montella, telefona sarılıp Arda'yı arayarak durumunu sordu ve moralini bozmamasını istedi.



Sağlık ekibi ise Real Madrid doktorlarıyla irtibata geçerek Arda'nın raporlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.



14 HAZİRAN'A KADAR HAZIR OLACAK!



Milli oyuncunun 14 Haziran'da Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak Dünya Kupası'na kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniyor. Hazırlık maçlarında ise riske atılmayacak.



