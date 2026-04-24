24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Arda Güler'e ilk telefon Montella'dan

Real Madrid, Arda Güler'in 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Dünya kupası öncesi gelen bu şok haber A Milli Takım'ın teknik heyetini harekete geçirdi.

24 Nisan 2026 09:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'ın Real Madrid forması giyen yıldız futbolcusu Arda Güler sakatlandı.

Geçtiğimiz salı günü Deportivo Alaves ile oynanan maçın 58. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan 21 yaşındaki yıldız, takımının dünkü çalışmasına da katılamadı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, milli futbolcunun uyluk kasında zedelenme meydana geldiği duyuruldu. Arda'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Genç oyuncu, La Liga'da 6 maçı kalan Real Madrid için sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.

MONTELLA HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişme üzerine A Milli Takım heyeti harekete geçti. Teknik direktör Montella, telefona sarılıp Arda'yı arayarak durumunu sordu ve moralini bozmamasını istedi.

Sağlık ekibi ise Real Madrid doktorlarıyla irtibata geçerek Arda'nın raporlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

14 HAZİRAN'A KADAR HAZIR OLACAK!

Milli oyuncunun 14 Haziran'da Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak Dünya Kupası'na kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniyor. Hazırlık maçlarında ise riske atılmayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
