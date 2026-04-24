Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off ve play-out mücadelesi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maç programı şöyle:
PLAY-OFF
25 Nisan Cumartesi:
14.00 Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Mehmet Akif Ersoy)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
PLAY-OUT
25 Nisan Cumartesi:
16.00 MC Sistem Yurdum-Odunpazarı (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Göztepe (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
