23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-1
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
2-1UZS

Victor Osimhen için derbi kararı

Galatasaray'da Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçının ardından ağrı hissetmediğini teknik heyete iletti. Nijeryalı golcü, Fenerbahçe derbisinde 11'de görev alacak.

24 Nisan 2026 08:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 35 gün sonra sahalara dönen Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında 17 dakika sahada kaldı.

Kolundaki bandajdan olumsuz etkilenmeyen Osimhen, kendisini denedi ve maçın ardından ağrı hissetmediğini teknik heyete söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe hazırlıklarını Nijeryalı yıldızına göre yapacak. Derbiye Osimhen'in ilk 11'de başlaması kesinlik kazanırken, Mauro Icardi yedek kulübesinde oturacak.

Hücumda Barış Alper Yılmaz - Leroy Sane ve Gabriel Sara, Victor Osimhen'in destekçileri olacak.



FENERBAHÇE'DEN ŞİKAYET

Fenerbahçe, Nijeryalı golcünün maçlarda kullandığı sert ekipmanının oyuncuklar açısından risk oluşturduğunu belirterek federasyona bir rapor hazırladı ve oyuncunun oynamaması yönünde başvuru yaptı.

Sarı-lacivertliler, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek maddeler için rapor hazırladı ve TFF'ye bu konuyla ilgili talebini iletti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
