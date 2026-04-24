Victor Osimhen için derbi kararı

Galatasaray'da 35 gün sonra sahalara dönen Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında 17 dakika sahada kaldı.
Kolundaki bandajdan olumsuz etkilenmeyen Osimhen, kendisini denedi ve maçın ardından ağrı hissetmediğini teknik heyete söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe hazırlıklarını Nijeryalı yıldızına göre yapacak. Derbiye Osimhen'in ilk 11'de başlaması kesinlik kazanırken, Mauro Icardi yedek kulübesinde oturacak.
Hücumda Barış Alper Yılmaz - Leroy Sane ve Gabriel Sara, Victor Osimhen'in destekçileri olacak.
FENERBAHÇE'DEN ŞİKAYET
Fenerbahçe, Nijeryalı golcünün maçlarda kullandığı sert ekipmanının oyuncuklar açısından risk oluşturduğunu belirterek federasyona bir rapor hazırladı ve oyuncunun oynamaması yönünde başvuru yaptı.
Sarı-lacivertliler, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek maddeler için rapor hazırladı ve TFF'ye bu konuyla ilgili talebini iletti.
